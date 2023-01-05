Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belki seçimi öne çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında erken seçim konusunda açıklamalar yaptı. Erdoğan seçimi öne çekebileceklerini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Belki biraz öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz seçimin önemini elbette biliyorsunuz. AK Parti, resmen kurulduğu tarihten itibaren, sadece girdiği her seçimi kazanmamış milletimizin gönlündeki yerini de güçlendirmiştir.

İlk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binlerdeydi. 2007'de 1 milyona yükseldi. 2011'de 4 milyona 2018 yılında 10 milyona çıktı. 2023 yılına 11 milyon 241 bin üye ile girdik. Bu eser hepinizin.

Eksikleri tamamlayarak kısa sürede Yargıtay rakamlarını birleştireceğiz.