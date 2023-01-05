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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belki seçimi öne çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan erken seçim iddiaları konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, “Belki seçimi öne çekebiliriz” dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:25
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Erdoğan: Belki seçimi öne çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belki seçimi öne çekeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında erken seçim konusunda açıklamalar yaptı. Erdoğan seçimi öne çekebileceklerini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Belki biraz öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz seçimin önemini elbette biliyorsunuz. AK Parti, resmen kurulduğu tarihten itibaren, sadece girdiği her seçimi kazanmamış milletimizin gönlündeki yerini de güçlendirmiştir.

İlk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binlerdeydi. 2007'de 1 milyona yükseldi. 2011'de 4 milyona 2018 yılında 10 milyona çıktı. 2023 yılına 11 milyon 241 bin üye ile girdik. Bu eser hepinizin.

Eksikleri tamamlayarak kısa sürede Yargıtay rakamlarını birleştireceğiz.

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Ser
5.01.2023 14:59
Erdogan🤔müslüman yalan söylemesi bak bi ayagin cukurda dikkat et🤣🤣  
 
vatancıyız
5.01.2023 14:48
sözümüz söz kimse heveslenmesin seçimler zamanında yapılacak mı denmişti  
 
adil olsun
5.01.2023 14:48
adil seçim olsun mühür mes.olmasın parmakboyasıolmal şahibe olmasın kim kazanırsa binali gibi yok 3000binoyla kkaz.yalancıllık olması n sonra 800bi fark çıkıyor mertçe olsun kul hakkı yenmzsın müslüma  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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