Erdoğan bir şehri hariç tutarak deprem bölgesindeki enkazların tamamen kaldırılacağı tarihi açıkladı

Erdoğan, yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki enkazın Hatay ili hariç bayrama kadar kaldırılacağını açıkladı.

Erdoğan bir şehri hariç tutarak deprem bölgesindeki enkazların tamamen kaldırılacağı tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da, İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmalarına da değindi. Konuşmasında, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanma noktasına geldiğini belirterek bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde enkazın kaldırılacağını belirtti.

"HATAY HARİÇ TÜM İLLERDE BÜTÜN ENKAZ KALDIRILMIŞ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Geleneksel büyük Üsküdar iftarında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu güzel Ramazan akşamında Kadir Gecesi'nde gönüllerimizi buluşturan başta belediye başkanım olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Cuma günü erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum.

Deprem felaketiyle yüreklerimizin sarsıldığı dönemde karşıladığımız Ramazan'ı ruhuna uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. 70 günde seçim sürecine rağmen deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu mübarek günlerde kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanında olduk. Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek onlara umut aşıladık. Dün Şanlıurfayla 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evi inşa sürecini başlatmış olduk. Toplam 600 bin konutu teslim edene kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde bütün enkaz kaldırılmış olacak. Deprem turistleri.... kaybolup gitse de biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Biz asla onlar gibi olmadık olamayacağız."

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