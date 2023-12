Erdoğan Büyükekşi'yi sarayda nasıl yerle bir etti? Şerafettin Tilki açıkladı

Futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere’de Simon Kuper yazdığı kitap ile dünyayı sarsmıştı. ‘Futbol asla sadece futbol değildir’ adlı eserin yankıları boş değilmiş. Yazar, 1994 yılında, günümüzü görmüş, röntgenini çekmiş..

Ankara’da yaşanan olaylar. Gelinen bu nokta. Alınan ve alınamayan kararlar ile yatıp kalkıyoruz.

Öyleyse ne yapıyoruz. Elbette her zaman yaptığımızı. Yani, şu meşhur perdenin arkasını aralayalım.

Veri çok. Peki, ne oldu da, liglerin süresiz ertelenmesi aynen geri döndü.

Hatırlayın. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, büyük zafer kazanmış komutan edası ile aynı gece esip gürledi. Yeterrr diye bağırdı. Herkesi suçladı. Ligleri süresiz iptal ettiklerini açıkladı.

Başkan öyle bir gaz almış ki, toplantı sonrası Ankara yoluna düştü.

Önce saldırıya uğrayan Hakemi, ardından da bakanlar ve Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etti.

Başkan, ligleri süresiz ertelemenin verdiği asil karar ile, bakanlıklarda kendince salvo yaptı.

Ne zaman ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamına çıktı, her şey güme gitti! Öyle kayaya falan değil, bambaşka bir yere çarpmış gibi oldu.

Zira Erdoğan eski başarılı bir futbolcu. Her ne kadar İETT’de oynamış ise de, Fenerbahçe’den dahi teklif almış…

Yani futbolun içinden gelme. Her yönünü enine boyuna biliyor..

Erdoğan yaşanan çirkin olaya anında tepkisini koymuştu. Büyükekşi’ye de çıkıştı.

“Sağlık ekiplerimize, öğretmenlerimize, güvenlik güçlerimize saldırılar oluyor. Vandallık yapılıyor. Kalkıp bu kurumları kapatıyor muyuz?. Siz nasıl böyle bir karar alırsınız. Olaylara karışan her kimse, siz ve diğer ilgili birimler en ağır yaptırımı uygular. Takipçisi olunacak zaten. Derhal lig maçlarını kaldığı yerden devam ettirin” talimatı ile olayları tuz buz etti.

Büyükekşi, bu kez anında gittiği gibi İstanbul yoluna düştü. Gelir gelmez de, kararı açıklayan toplantı yapmak durumunda kaldı.

Aynı saatlerde Ali Koç başkanlığında Kulüpler Birliği toplantıya başladı. Riva’da TFF, Maslakta Süper Lig kulüpleri.

Karşılıklı halay çeker gibiler!

Net karar alınamadı. Koç zeki biri. Anında kopya çekti. Bu gidişi ne kendileri çözebiliyor. Ne de Federasyon. Ancak TFF başkanı, Cumhurbaşkanı’ndan aldığı talimat ile çözüme gidiyor. Ben de bu yolu izleyeyim der gibi.

Toplantı sonrası bunu da canlı yayında bizzat açıkladı.

Koç; Hakemler, Passolig, yayın ihalesi, Federasyon sıkıntıları genelinde futbolumuzun biriken tüm konularını Külliyeye taşıyıp çözüm talebinde bulunacak..

Güzel kalpli insanlar. Futbolumuz özerk yapıda. Fakat yönetenlerin futbol alt yapıları yok. Liyakat değil, farklı ilişkiler ile koltuklar doldurulmuş. Bu düzen içinde, TFF, MHK diğer kurumların başkanları değişse ne olur, değişmez ise ne olur.

Kocaman bir hiç.

Çözüme geleyim. Sonra gidecem!

TFF bu ligi sağlıklı bitiremez. Derhal olağanüstü seçim ile futbolun içinden gelen bir başkan göreve gelmeli.

Seçim atama ile değil, birden çok adaylı yapılmalı.

Kulüplerde olduğu gibi, MHK başta olmak üzere, tüm kurullar kongrede seçilmeli. Kurul adayları tıpkı başkanlar gibi liste hazırlayıp aynı kongrede seçime girmeli.

Kurtuluş burada!

Ne dersiniz?