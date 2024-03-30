Fenerbahçe çekiliyor. Şerafettin Tilki Ali Koç'un kararını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe çekiliyor. Şerafettin Tilki Ali Koç'un kararını açıkladı
2 Nisan'da gerçekleşecek genel kurul öncesi Şerafettin Tilki Fenerbahçe'de yaşananları ortaya çıkardı.

Papatya falını bilirsiniz.
Üfleme usulü yapılır.
Günlerdir futbol camiası, Fenerbahçe’nin ligden çekilip çekilmeyeceğini tartışıyor.
Kulaktan kulağa üflenip duruyor!..
Öyle ya, 2 Nisan’da yapılacak olan genel kurula bir kaç gün kaldı.

Her kafadan bir ses çıkıyor. Taraflı tarafsız herkes yorum yapıyor.

Elbette, Başkan Ali Koç’un da var bir hesabı. Hatta kitabı, defteri, kalemi..
Hadi silgi ile kalemtraş da ekleyelim.
Mübarek okul çantası gibi oldu.
Varsın olsun.

Daha fazla uzatmadan açıklayalım.
Son karar şu; Fenerbahçe çekiliyor. Ama ligden değil, kupadan.

Yılan hikayesine dönen Süper Kupa finali yani.
Arabistan çöllerinden, memlekete geçiş yaptı.
Olay oldu, futbol camiası ‘yeter’ diye feryadı bastı.
Yetmedi..
Koç, orta yol olarak bunu buldu.
Takım finale çıkmayıp, federasyon ve kurullarına sarı kartı çakacak.
Bundan böyle yaşanacak olumsuzluklar sonrası, bu kez ligden çekilme kararı alınacak.
Özetle, aba altından sopa gösterecek Koç.
Ayağınızı denk alın.
Bu gün kupa, yarın lig diyerek.

Peki bu hayata geçirilir ise ne olacak.
Hiç!.. Yaptırım yok gibi.
En kötü seneye kupada ceza alıp saf dışı bırakılır.
Buna da ancak Beşiktaş olursa cesaret edilir.
Fikret Orman, Divan Kurulu onayı ile takımını kupa maçına çıkarmayınca, federasyon bu yönde karar almıştı.

Burada durum net değil.
Zira Süper Kupa finali normal mupa statüsünde değil.
Fenerbahçe seneye bal gibi Türkiye Kupası’ında oynar. Kupayı kaldırır ise, Süper Kupa finalini oynayamaz.
En kötü senaryo bu.
O da biraz sıkar.

Peki Koç’u ilk benden duyduğunuz yola iten ne olabilir.
Hiç düşündünüz mü!..

Parantezi açayım..
Aziz Yıldırım.
Eski Başkan çıkıp aynen şunu dedi: Fenerbahçe formda. Tüm maçları alırsa şampiyon olur. Bu takım, onların sahasında Galatasaray’ı da rahat yener…

Bu söz, Koç’un yeni yol haritasını çizmesinde etken oldu.
Şimdi geriye bunu kongrede üyelere anlatmak kaldı.

Sürpriz ama doğru hamle.
Ligden çekilme büyük maddi külfet. Oyuncular serbest kalacak. Yayın hakları bitme noktasına gelecek. Alınan paraların geri iadesi. Verilecek olası cezalar..

Koç, zeki başkan. Taktik değiştirdi.
Federasyonu fena sıkıştırdı.
Bravo..
Süper Kupa kozunu ortaya koydu.
İlk işaret fişeğini de ateşledi.

Taraftarlarına, 7 Nisan’da Urfa’daki final için seyahat programı yapmayıp, TFF nin satışa sunduğu biletlerin alınmamasını istedi.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tayfası bu satırlardan mutlaka haberdar olacaklar.
Yüz ifadesi ne hal olur bilemiyorum.
Ya Galatasaray cephesi.
Onların tepkisi de hiç yabana atılacak cinsten değil.

Gölgelerin gücü adına He- Man vardı ya eskiden.
İşte Koç Başkan artık He -Man gibi kahraman. Tek farkı gölgelerin değil, başkanlığını bıraktığı Kulüpler Birliği’nin gücü adına..

Hep diyorum ya; başka ülkede yaşayamam.
Hep bir aksiyon.
Siyaset, Ticaret ve futbol üçgeni ortaklığı olduğu sürece sürüp gidecek(!)
Ekşin bitmeyecek.

Kendi adıma Koç’a serzenişte bulunayım.
Oldu mu şimdi bu yaptığın başkan.
Bu karar hayata geçirilir ise ki, yüksek ihtimal geçecek.
O güzelim Urfa mutfağı ne olacak!
Kebapları..
Hele o şıllık tatlısı.
Sıla gecesi.
Gitmişken elbette Göbekli Tepesi, Harran Ovası. Balıklı gölü. Çarşısı pazarı.
En iyisi kupa iptal olsa da, seyahat programımı uygulamaya sokmak.
Çünkü Koç, program yapmayın çağrısını, Fenerbahçeli taraftarlara yaptı.
Ben taraf değilim ki..
Yaşasın.
Bekle beni ey Şanlıurfa sana geliyorum..

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