Al Musrati skandalı! Şerafettin Tilki Riva'ya gitti duyduklarına inanamadı

Navigasyon hayatımızın parçası oldu.

Açınca ekrana ‘ev adresi’ çıkar.

En çok gittiğiniz merkez.

Benim ki, malumunuz üzere Riva.

Türk futbolunun seçim arifesinde olduğunu düşündüğüm için bir solukta kendimizi bu şirin kasabada bulduk.

Bir tuhaflık var. Fırtına öncesi sessizlik gibi.

Aylak aylak dolaşırken, karşımıza menacer çıkmaz mı!

Hoş beş, derken konu konuyu açtı. Meğer sıkıntı yaşadıkları kulüpler ile alakalı olarak avukatı ile birlikte federasyona gelmişler.

Konu konuyu açtı.

Papatya falı gibi. Açıldıkça saçıldı. Saçıldıkca şapkadan tavşan çıkmadı. Al Musrati çıktı.

Anlattıkları aynen şöyle:

“Sezon başı bu oyuncuyu için yetki aldık. Erden Timur ile görüştük. Kendisi şartları sordu. Sunduk. 2.5 istiyorlar ama 2 milyon Euro karşılığı transferi biter şeklinde netvork sunduk. Timur, Okan hoca ile konuşup dönüş yapacağını bize iletti. Söylediği gibi yaptı. Hocamız, o bölgede Torreira ve Oliveira olduğu için olumsuz cevap verdi. Bu yüzden başkanımız Dursun Özbek’e dahi iletmeme gerek kalmadı diyerek teşekkür etti.."

"Peki nasıl olur. Piyasa değeri bunun çok üstünde" diyecek oldum.

Sözümü kestiler. “Piyasa dedikleri anlık olay. Transferde bazı yerlerde yazılanlara bakılmaz. Futbol yaşantısında bedelsiz satılık ve kiralık giden bir oyuncu için, rakamları ciddiye almazlar..”

Beşiktaş’a maliyeti nasıl 15 milyon civarı diye çıkıştık!

Ahmet Bulut işin neresinde. Ya Mendez, onlar açıklasın diye tuhaf ve anlaşılmaz karşılık verip eklediler: "Henüz Portekiz kulübüne ödenmiş bir kuruş yok!"

Tam ayrılırken, şunu da eklediler:

"Bu bilgilere Galatasaray muhabirleri sahipler. Mehmet Özcan, Nevzat Dindar, Serhan Türk, Metin Karabaş ve Naci Küçük."

Nedendir anlamadım hiç biri de haber yapmadılar.

Allah Allah!

Ne için geldik, ne ile karşılaştık.

Tam bu esnada siyah makam aracı geldi. Başkan’ın aracı. Durur mu, durmaz mı derken. İçeri girdi. Park etti. İçinden şoför dışında kimse çıkmadı.

Sorduk. Başkan içerde yok dendi.

Arabasında yok.

Makamında yok.

Maçlarda da yok..

Sahi Mehmet Büyükekşi nerede?

Benim Navigasyon’un GPRS sinyali mi kayboldu ne acaba. Başkanın bulunduğu adresin rotasını çıkaramadı.