Beşiktaş'ın 4 ayda harcadığı parayı bizim bakkal amca açıkladı. Şerafettin Tilki iplikleri pazarda satışa çıkardı

En kötü gününüz bayram tadında geçsin..

Bu temenni ile hemen konuya dalayım.

Öyle böyle değil; balıklama.

Beşiktaş’ta imza töreni. Başkan Hasan Arat ile Fernando Santos masada..

Gazeteci Gökhan Dinç, hocanın maliyetini sordu.

Santos’a bir şeyler oldu.

Elektrik çarpmış gibi titredi. Anında tepki verip, başkandan açıklama yapmamasını istedi.

Meğer ülkesinde vergi kaçırmış.

Malumunuz üzere: 4.5 milyon euro cezası onandı.

Sahtekarlık yapmış yani.

Kazancını az göstermiş.

Şimdi gelelim asıl olaya.

Parasal konuda tamamen duygusal olan Santos ve ekibinin 4 aylık maliyetine.

Vallahi rakamlar önüme gelince şok oldum.

Bin bir algı ile göreve gelen Arat, resmen kulübün kasasının anahtarını teslim etmiş.

Kedi - ciğer misali..

Yazık!

Boşta olan Portekizli hoca ile yapılan anlaşmaya göre;

1 yıllık garanti ücret: 4.5 milyon

6 aylık ücreti, artık nasıl hesap ise 2.5 milyon.

Topla bakalım oğlum Şerafettin: 7 milyoncuk.

Şimdi sıkı durun. 1 milyoncuk da imza parası.

Bunca yıldır hocalar gelir gider, imza ve imaj parası alana rastlamadık ülkemizde.

Yani bu Santos’un her yanı imaj olsa ne olur.

Etti mi sana 8 milyon euro..

Bitmedi..

Sonuçlar var. Galibiyete özel primler. Lig kupa şampiyonluk sonuçları.. Maç kazanmayı unuttuğu için, kulübe kar kalan tek konu orası?

Tövbe yarabbim tövbe.

Devamı var.

Bu hocamızın bir de 9 kişilik ekibi var. Hepsi vatandaşı.

Onların yıllık toplam maliyeti ne kadar dersiniz.

İpucu: Hoca ile ekibi eşit..

Nasıl yani.

Emektar hocamız kendi alacağı kadar da, yıllık yardımcılarına ödettirmiş.

Alkış.

Türkçe meali ile 4.5 milyoncuk daha.

Yarım sezon içinde 2.5 etti mi sana 7 milyon Euro.

Kafam karıştı.

Hüsnü Güreli gibi mali müşavir gelse içinden zor çıkar.

Beşiktaş’ın 4 aylık teknik ekip maliyeti 15 milyon euro….

Sözleşme kabak gibi ortada.

İstersen ödeme.

Giderler şikayet ederler, kat be katını alırlar.

Rakamları pek sevmem. Hele futbolda hiç.

Amma bir başkanın kulübü bu kadar kısa sürede soyup, soğana çevirmesine de sesiz kalamam.

Arat, ara transfer döneminde 4 oyuncu aldı. Worrall, Svensson, Muçi ve Al Musrati.

Toplam maliyetleri tam 52.5 milyon euro.

Koy üstüne 15 daha etti mi sana 67.5 milyon euro..

Kulübün bir yıllık bütçesinin üstünde.

Önce Fikret Orman, ardından da Ahmet Nur Çebi, yıllık takım maliyetlerini 30-35 milyon euro bandında tutmak istiyorlardı.

Yapamadılar ama yaklaştılar.

Hiç biri 4 ayda nerede ise yıllık bütün takım bütçesinin iki katı yük altına sokmadılar kulübü.

Arat ve ekibi gelecek yıl mayıs ayında görev süresini tamamlayacak.

Ki, bu daha başlangıç. Yeni sezona yeni hoca ve transferler ile girmek kaçınılmaz.

Nereden gelecek değirmenin suyu. Devam etmeniz ya da çekip gitmeniz sonrası göreve gelecekler bu paraları nasıl ödeyecekler.

Hani alınanlar kaliteli olsa, şampiyonluk gelir kısmen kapanır.

O da bu hali ile çok uzakta.

Beşiktaşlılar bir karar verecekler. Algılarla iş başı yapanlara dur diyecekler. Aksi durum uçuruma sürükler.

Diyorum ve gidiyorum..

Şöyle Riva havası alıp geleceğim.

Bekleyin canlarım.