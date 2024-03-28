Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı
Her taşın altından çıkan Şerafettin Tilki, Galatasaray'da dönen büyük entrikayı yazdı.

Futbol kraliyet sarayı gibi. İçinde dönmeyen entrika yok.
Hep söylenir. Arkanda baban, dayın, amcan gibiler yoksa bir yerlere gelmen zor. Hatta imkansız diye.
Bir bakarsınız, sıradan oyuncu büyük takımlarda forma giyer. Daha iyileri amatör takımlarda sürünür.
Menajer de etkili.
Zira hoca ve yöneticiler ile iş birliği içindeler..
Hem de her şekilde.
Hem maddi, hem de manevi!..

Diyorum ve direk konuya yatay geçiş yapıyorum.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile karşılaştım.
Daha doğrusu denk geldik.
Bir baktım üç dört kişi. Üçü erkek ikisi dişi..
Etrafını sarmışlar.
Başkana şikayetlerini arz ediyorlar.
Kulak kabarttım.
Ne yapayım işimiz bu.

Ayhan Akman... Gaziantep, Beşiktaş ve Galatasaray'da çalkantılı kariyeri oldu. Halen Cimbom’da futbolun yönetiminde etkili görev yapıyor. İşte şikayetçilerin hedefindeki isim: Akman.

Bu velilerin şikayeti şu şekilde:
Sayın başkan bizler kulüpte görev almıyor diye mi dışlanıyoruz? Ayhan hocanın iki çocuğu sürekli A takım idman ve kadrosundalar. Çok daha yetenekli olanlar ise uzaktan izliyorlar. Hep geri gidiyorlar. Böyle haksızlık olmaz. Sizden müdahale etmenizi istiyoruz..
Başkan şaşkınlık içinde sadece dinlemek ile yetindi.

Velilerin bahsettiği isimler; Efe ve Hamza kardeşler. Akman’ın iki oğlu da altyapıda. Şikayetler hiç de haksız değil. Şöyle baktım fazla süre almasalar da, genelde Okan hocanın yanındalar.
Babam sağolsun dercesine.
Biraz daha araştırayım dedim. Bir dokunup, bin ah işittim. Altyapıda hocalar işinden olmama pahasına Akman kardeşlere dokunamıyor. Okan hoca birlikte görev yaptığı Ayhan’ı kıramıyor.
Veliler isyan edip şikayet üstüne şikayet ediyor. Sonuç değişmiyor.
Pes etmek yok deyip yola çıkmışlar. Ve nihayet başkana ulaştılar.
Eee azmin önünde kimse duramaz.
Taş bile çatlar.
Kayalar patlar..
Yahu Ayhan hocam. Okan hocam. Yapmayın etmeyin. Pırıl pırıl gençlerin hakkını yemeyin, adil olun. Bu iki oyuncuyu da hedef yapmayın. Torpilli diye A takımdan geri kalmıyorlar dedirtmeyin. Velilere kafayı yedirmeyin. Bırakın hak eden yukarı çıksın. Siz görevde olmasanız, genç takımda bile tutulmayacak isimleri baştacı yapmayın. Önce bu gençlere, sonra diğer oyunculara yazık.
Koca Galatasaray’da torpille futbolcu var dedirtmeyin.
Ve Başkan Dursun Özbek..
Adamcağız nasıl üzüldü, büzüldü. Diyecek bir söz bulamadı. O’nu da ne sıkıntıya soktunuz..
Terlettiniz.
O güzel insanların hatırına takipte kalacağım..

İlgili Haberler
Konyaspor'daki çatlak su yüzüne çıktı. Trabzonspor maçı öncesi yaşanan büyük krizi açıkladı
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
FIFA ve UEFA'dan 'acil çözün' mesajıyla müdahale uyarısı
50 yaşındaki Sergen Yalçın gönlünü 24 yaşındaki sarışın yıldıza kaptırdı. Antalya'dan İstanbul'a günübirlik kaçamakların nedeni ortaya çıktı
Fenerbahçe Süper Lig'den çekilmeli mi? Aziz Yıldırım Ali Koç'un yapması gerekeni açıkladı
Acun Ilıcalı yeni takımını resmen duyurdu: Satın alıyoruz
Son Haberler
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması Gündem
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması
Kelepçeliyken adliyeden kaçtı Gündem
Kelepçeliyken adliyeden kaçtı
Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler Video
Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi Gündem
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir Ekonomi
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir
Temizlik malzemesi 16 öğrenciyi zehirledi Gündem
Temizlik malzemesi 16 öğrenciyi zehirledi