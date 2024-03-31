Fernando Santos Hasan Arat'tan neyi gizlemesini istedi hapse girecek mi? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Fernando Santos Hasan Arat'tan neyi gizlemesini istedi hapse girecek mi? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Şerafettin Tilki Hasan arat ve Fernando Santos arasındaki sırrı açıkladı.

Nereden tutmaya kalksak elimizde kalıyor.
Hani yüze vurur ifadesi denir ya.. Hiç gözümün önünden gitmiyor.
Beşiktaş'ta Fernando Santos'un imza törenine bir basın mensubunun hocanın alacağı ücreti sorması olay olmuştu.
Oysa her teknik adam ve oyuncu imzasında bu klasik soru gelirdi.

İşte o soru gelir gelmez, Santos Başkan Arat'a dönüp, “Rakam açıklanmayın” demişti. Anlaşılmaz panik içinde..

Nedenini kısa sürede anlaşıldı.

Zira Portekiz medyası, Santos'un 2016-17 sezonunda Portekiz Federasyonu'ndan aldığı ücreti düşük gösterip vergi kaçırdığını uzun süre manşetlere taşımıştı.

Kısaca olaya dönüp, günümüze ulaşayım.

Malumunuz Avrupa’da futbolda ciddi vergiler var. Ülkeden ülkeye oranlar değişse de, ortalama %38 ile 47 arası vergi ödeniyor.

Bu yüksek oranlar vergi kaçırma vakalarını çoğaltıyor.
Messi, Ronaldo gibi en üst düzeyden başlıyor hem de.
Yalnız değil yani bu yolda Santos!

Santos da ayak uyduruyor. 9.7 milyon euroluk yıllık kazancını 60 bin euro olarak gösteriyor.
Nerede ise vasıflı işçi maaşı kadar.
Aylık 5 bin euro.
Maliye şüphelenip araştırma yapıyor.
Basıyor cezayı.
Futbolun vergi cenneti olan bizim gibi değil oralar.
Adam vur(!) vergi kaçırma!
Kim olursan ol, yapışırlar yakana.
Öyle oluyor. 4.5 milyonluk fatura kesiliyor.

Santos şaşkın. Ama pişkin de!
Ne mi yapıyor?
"Federasyon ile şahıs şirketim (Fermacosa) arasında sadece hizmet modeli anlaşması yaptık. Hayata geçirilmedi" gibi bir gerekçeyle ile itirazda bulunuyor.

Vergi dairesi İstinaf özelliği taşıyan mahkemeye karşı görüş, bilgi ve belge sunuyor.

Ve sonuç: 4.5 milyon euroluk cezanın ödenmesine hükmediliyor.

HAPSE GİREBİLİR

Kurallar katı. Beşiktaş’ın hocası kendisine fatura edilen rakamı ödemek durumunda.
Peki ödemezse ne olur?
Çok açık. İlgili kanunlara göre hapis cezasına çarptırılır. Ve bu ceza ertelenip, iptal da edilmez.
Öyle bir durum olduğunda 2 ile 7 sene arasında hapis cezası alması söz konusu.
Yani hocanın tüm çıkış yolları kapalı duruyor.

BEŞİKTAŞ'TA NEDEN SAKLADI?

Bizde vergi yok dedik ya.
Türkiye Avrupa’nın futbolda vergi cenneti…
Ammaa... AB ülkelerinde durum tam tersi.
Diyelim ki; Alman, İspanyol, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerin oyuncu ve hocaları yurt dışında futbol oynayıp, hocalık yapsalar dahi, ülkelerinde vergi ödüyorlar.
Ülkeye soktukları paranın vergisini ödemek durumundalar.
Aylık 10 bin euronun üstündeki bir euronun bile vergisi maliyenin kasasına giriyor.

Hele bakın, Santos amca ne yapmış.
Daha doğrusu yaptığı iddia ediliyor.
Yıllık ücretini 120 bin euro göstermiş.
Amaç sıfır atık misali.
Aylık on bin euro yıllık, 120 bin ediyor.
Sonra ek beyanname vermiş. Zam yapmış!
Yıllık 750 bin Euro ile işi bağlamış.
Hoca Beşiktaş’tan yılık net ücreti ne kadar dersiniz.
İşte burası çok tuhaf.
4.5 milyon euro.
Bu tesadüf olamaz.
Santos’un futbolumuza ne kattığı tartışmaya açık.
Hocanın muhasebe işlemleri ise müthiş.
Aldığı cezayı Beşiktaş’a ödettirecek!
Bakalım süreç daha neler çıkaracak ortaya takipçisi olacağız.

Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, hoca ve 9 yardımcısı konusunda ne gibi hamleler yapacak kestirmek zor.
Hamlesiz kalırsa, takıma nasıl yansır muamma.
Teknik ekibi, transferleri sürekli tartışma konusu yapılıyordu.
Al burdan yak.
Nur top gibi bir çocuk daha oldu!

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