Erdoğan: Ekonomideki sıkıntı yıl sonundan itibaren hafifleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim öncesi AKP’nin Manisa’da düzenlenen mitinginde konuştu. Erdoğan, ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamada “Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Manisa'ya geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde 50, milletvekilliğinde yüzde 49 oy oranıyla verdimi destek için teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, prangalarından kurtaracağız. Akıbeti 13 kez seçim kaybeden bir önceki gibi olacak. Vizyonu, programı olmayan bağırır çağırır gider. Hiçbir şey üretmeden, program, proje geliştirmeden, milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.

“EKONOMİDEKİ SIKINTI YIL SONUNDA HAFİFLEYECEK”

“Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Emeklilerimizin, çalışanlarımızın sorunları var mı, var. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir.

Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızdan her biri ülkenin güçlenmesiyle ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır.

Şimdi emniyete sordum alanda ne kadar Manisalı var. Verdikleri cevap 45 bin.”

“SARUHAN'DA ADAY LİSTELERİNİ ZAMANINDA VEREMEDİLER”

“Bu ittifakın gizli saklısı, pazarlığı yoktur. Peki CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Şimdiki CHP Genel Başkanını kimsenin taktığı yok. Kimin kimlerle nerede DEM'lendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki, işte Manisa Saruhan'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Şehirlerimizin geleceği, bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz.3-5 belediye için siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi yoktur. Muhalefet tarafı sadece konuşur. Sadece küçük menfaatlerini korumaya bakar.

Seçim gecesi gözüm Manisa sonuçlarında olacak.”