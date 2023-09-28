Erdoğan herkesten habersiz onlara Anayasa hazırlatmış. Hukukçu Mehmet Gün açıkladı

Hukuçu Mehmet Gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bürokratlara herkesten habersiz bir anayasa taslağı yazdırdığını açıkladı. Gün, "Çalıştaylar yapmışlar, gizlice müzakere etmişler" dedi.

Erdoğan herkesten habersiz onlara Anayasa hazırlatmış. Hukukçu Mehmet Gün açıkladı

İktidar partisinin yeni anayasa tartışmaları da gündemdeki yerini korurken, Erdoğan'ın muhalefetin kapısını çalmayı düşündüğü yeni anayasa ile ilgili çarpıcı bir bilginin daha ortaya çıktığı ifade edildi.

Yetkinreport.com'da bir yazı yazan Hukukçu Mehmet Gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete ve millete sunacağı yeni anayasa taslağını bürokratlarına hazırlattığını, 12 Eylül tarihinde açıkladığını belirtti.

"ÇALIŞTAYLAR YAPMIŞLAR, GİZLİCE MÜZAKERE ETMİŞLER VE BİR YENİ ANAYASA TASLAĞI YAZMIŞLAR"

Gün, "2022 yılında yapılan çalıştaylara ilişkin haberleri yazılı, görsel ve elektronik medyada bir medya takip şirketine tarattırdım. Av. Mehmet Uçum’un başkan vekili olduğu Hukuk Politikaları Kurulu’nun 2022 yılında 24 Mart, 21 Nisan, 26 Mayıs, 23 Haziran, 6 Eylül, 8 Eylül, 4 Ekim, 24 Kasım ve 15 Aralık tarihlerinde yeni anayasa konulu dokuz çalıştay düzenlediğini, fakat çalıştayların kapalı olduğunu tespit ettim. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanlığı bürokratları çalıştaylar yapmışlar, gizlice müzakere etmişler ve bir yeni anayasa taslağı yazmışlar" dedi.

"EĞER GERÇEKTEN YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA YAPILMAK İSTENİYORSA"

Türkiye'nin hem kendisi, hem başka ülkeler için yeni ve sivil anayasa yapmaya yetecek insan kaynağı ve birikimi olduğunu kaydeden Gün, "Eğer gerçekten yeni ve sivil bir anayasa yapılmak isteniyorsa, romantik ve art niyet aranacak gerekçelerle değil, vakti ve zamanı gelince, şartları oluştuğunda sağlam bir metodolojiyle, tarafsız bir uzlaştırıcı önderliğinde, eşitler arası medeni müzakereler ve uzlaşma ile yapılmalıdır. Anayasa taslağı da bu yoldan yazılmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve bürokratlarının izlediği yoldan değil" ifadelerini kullandı.

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