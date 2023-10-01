Babacan’dan Erdoğan’ın yeni Anayasa çağrısına yanıt: Çalışmalara katkı veririz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına Meclis’i işaret ederek yanıt verdi. Babacan, “Meclis’te bir çalışma yapılsın isterlerse çalışmalara katkı veririz” dedi.

KAYNAK: ANKA
Babacan’dan Erdoğan’ın yeni Anayasa çağrısına yanıt: Çalışmalara katkı veririz

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bu akşam düzenlenen resepsiyona katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, basının sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi.

alibabacangorsel.jpgBabacan, “Çalışmaları varsa, gönderirler Meclis’e inceleriz. Yok Meclis’te bir çalışma yapılsın isterlerse çalışmalara katkı veririz” dedi.

“MECLİS’TE BİR ÇALIŞMA OLURSA BİZ DE KATKI VERİRİZ”

Babacan, “Meclis’te yapılacak bir çalışmanın bizim dışında olmamız söz konusu değil. Meclis’te hep beraber bir anayasa çalışalım diye bir çalışma olursa ve bu çalışma bütün partilere açık olursa, biz de katkı veririz” diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden ve yeni anayasa ile ilgili mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak; Grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini… Tüm toplumsal kesimleri… Bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi… Yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağırımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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