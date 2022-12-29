﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi.
İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etmişti.
İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürmüştü.
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