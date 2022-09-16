11 ilde bazı alanlar artık orman değil. Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkarıldı.

11 ilde bazı alanlar orman sınırları içinde yer almayacak.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ NEDİR?

Hazineye ait orman arazilerinin vasıflarını yitirmesi gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılması ile oluşan alanlar, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (B) bendinde tanımlandığından 2B arazisi olarak anılmaktadır. Buna göre kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler 2B olarak tanımlanmaktadır.

Halk arasında “2B Yasası” olarak bilinen 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun ile orman vasfını yitiren arazilerin belirlenmesi, satış yönteminin ne olacağı, satış tutarının ve ödeme şeklinin nasıl olacağı, kimlere satılacağı gibi hususlar düzenlenmiştir. Bu kanun ile hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, diğer bir ifadeyle orman kadastro komisyonlarınca belirlenen 2B alanlarının, kanun kapsamında değerlendirilmesi Maliye Bakanlığı’nın tasarrufuna bırakılmıştır.

Öte yandan orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır.