16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11 ilde bazı alanlar artık orman değil. Erdoğan imzaladı

11 ilde bazı alanlar artık orman değil. Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 08:40
Takip Et

Erdoğan imzaladı: 11 ilde bazı alanlar artık orman değil

11 ilde bazı alanlar artık orman değil. Erdoğan imzaladı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkarıldı.

11 ilde bazı alanlar orman sınırları içinde yer almayacak.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. 

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ NEDİR?

Hazineye ait orman arazilerinin vasıflarını yitirmesi gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılması ile oluşan alanlar, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (B) bendinde tanımlandığından 2B arazisi olarak anılmaktadır. Buna göre kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler 2B olarak tanımlanmaktadır.

Halk arasında “2B Yasası” olarak bilinen 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun ile orman vasfını yitiren arazilerin belirlenmesi, satış yönteminin ne olacağı, satış tutarının ve ödeme şeklinin nasıl olacağı, kimlere satılacağı gibi hususlar düzenlenmiştir. Bu kanun ile hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, diğer bir ifadeyle orman kadastro komisyonlarınca belirlenen 2B alanlarının, kanun kapsamında değerlendirilmesi Maliye Bakanlığı’nın tasarrufuna bırakılmıştır.

Öte yandan orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

34
16.09.2022 09:47
Yandaşlara yeni arazi çıktı.  
 
Adalet
16.09.2022 09:04
Yani hem memleketin oksijeni ormanlar yok ediliyor hem de yağmaya, talana hazırlanıyor.  
 
iyi biliriz sizi
16.09.2022 09:00
Gözünüz aydın,Suri komsulariniz olacak,belediye başkanları olacak........  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
2
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
3
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
4
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
5
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
6
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
7
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.