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Kızılırmak’ın kıyısında 3.5 milyon metrekare alan orman olmaktan çıkarıldı. Erdoğan imzaladı. Tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararla Sinop Yeniköy’de bulunan, 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, orman sınırları dışına çıkarıldı. Kızılırmak’a kıyı ağaçlarla çevrili arazinin yanında bulunan maden sahası dikkat çekti.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:37
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Erdoğan imzaladı: 3.5 milyon metrekare alan orman olmaktan çıkarıldı

Kızılırmak’ın kıyısında 3.5 milyon metrekare alan orman olmaktan çıkarıldı. Erdoğan imzaladı. Tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası var
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman alanları orman alanı olmaktan çıkarıldı.

Sinop'ta 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Kızılırmak'a kıyı tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası dikkat çekiyor.

İktidar çok geniş bir orman alanını daha orman vasfını silerek koruma statüsünü ortadan kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Sinop  Yeniköy’de bulunan, 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kızılırmak’a kıyı, tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası dikkat çekiyor.

Kararda , orman sınırından çıkartılan alanın iki katından daha az olmamak üzere Hazine’ye ait arazide orman tesis edileceği notu düşüldü.

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 11 şehirde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarılmıştı. Karara göre; Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları içinde değil. 

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