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Resmi Gazete'de yayımlandı. Maden sahaları kapış kapış satılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 285 maden sahası ihale edilecek.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 12:01
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 12:35
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Türkiye'de 285 maden sahası ihaleyle kapış kapış satılacak. İhaleyle ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı. Maden sahaları kapış kapış satılacak
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Maden sahaları kapış kapış ihale edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 285 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler, ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG'in internet sitesinden duyurulacak.

Sahalar için başvuru belgeleri ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20'sinden az olamayacak.

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Bu nasıl iş
9.09.2022 13:23
Yerin üstü de altı da satılıyor, hemi de çoğunun yabancı olduğu bilgisi var. Yazık değil mi !. Yabancı çıkardığının yüzde doksanından fazlasını kendi alıyor. Bize de katledilmiş doğa kalıyor.  
 
Vatandaşa
9.09.2022 13:17
Vatandaş ona da gerek yok bir işbirlikçi bul,sen ne goturursen karışmam ama herşeyi bana peskes çekeceksin dersin,o da din iman vatan Sakarya arasında ülkeyi satar  
 
Vatandaş
9.09.2022 12:57
emperyalist devletlerin işgalden başka bir formülü de var. işgal için asker techizat kaybetmene gerek yok. ucuza kapat, iliğine kadar sömür.  
 
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