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Emekli olacaklar dikkat. Erdoğan imzaladı işte yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, emeklilik işlemlerinin 15 Kasım'dan itibaren sadece HİTAP Hizmet Takip Programı üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 11:21
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Erdoğan imzaladı. 15 Kasım tarihinden itibaren emeklilik işlemleri HİTAP üzerinden takip edilecek

Emekli olacaklar dikkat. Erdoğan imzaladı işte yeni genelge
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında emeklilerle ilgili önemli bir karar alındı. Genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan Hizmet Takip Programı HİTAP'ın, söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü ifade edildi.

Genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP'a eksiksiz ve güncel biçimde aktarılacak. Emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek.

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