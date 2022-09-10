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Bunu yapan 150 bin kişinin emekliliği iptal edildi. SGK resmen açıkladı

SGK müfettişleri, 2 yıl içinde 150 bine yakın sahte sigortalıyı tespit etti. Sahte sigortalıların emekliliklerinin ellerinden alındığı ve o zamana kadar yapılan ödemeler faiziyle geri istendi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 07:51
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SGK resmen açıkladı. Bunu yapanın emekliliği iptal edildi.

Bunu yapan 150 bin kişinin emekliliği iptal edildi. SGK resmen açıkladı
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OdaTV'nin haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) yapılan denetimlerde son iki yılda SGK müfettişleri 150 bine yakın sahte sigortalıyı tespit ettiği paylaşılırken son 5 yılda ise bu rakam çalışmadığı halde bir şirkette sigortalı olup, emeklilik haklarından yararlanmak isteyen 500 bin vatandaşın sigortalılığının ve primleri iptal edilmesine neden olduğu vurgulandı.

Bu durum hakkında prim gün sayısı emeklilik için yetmeyenlerin bir tanıdığının şirketinde kendini sigortalı göstermesinin yanında sadece bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin bile olduğu ifade edildi.

GERİ İSTENİYOR

Bazı vatandaşlar da sağlık hizmetinden yararlanmak için bu yönteme başvurduğu ifade edilirken uzmanların sahte sigortalılığın hem sigorta yapılan kurumun hem de yaptıran kişinin zor durumda kalacağı uyarısı yaptığı aktarıldı.

Son olarak 2 yıl içinde SGK müfettişleri 150 bine yakın sahte sigortalıyı tespit edildiği paylaşılırken bu vatandaşların emekliliklerinin ellerinden alındığı ve o zamana kadar yapılan ödemelerin faiziyle geri istendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, bu durum hakkında prim gün sayısı emeklilik için yetmeyenlerin bir tanıdığının şirketinde kendini sigortalı göstermesinin yanında sadece bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin bile olduğu ifade edildi.

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Denetim
10.09.2022 09:08
Haberdeki SGK müfettişleri ibaresi yanlıştır. Doğrusu SGK Denetmenleri olacak. Düzeltilmesini talep ediyoruz.  
 
Denetmen.
10.09.2022 08:32
Bu işlemleri yapan SGK müfettişi değil SGK Denetmenleri. Haberi düzeltmenizi rica ediyoruz.  
 
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