Çıkar telefonunu diyen emekliler dünyanın en pahalı iPhone bakın hangi ülkede
Çıkar telefonunu diyen emekliler dünyanın en pahalı iPhone bakın hangi ülkede
ABD'li teknoloji ve yazılım şirketi Apple, yeni iPhone serisini önceki gün tanıttı... Türk vatandaşları, "iPhone'u en pahalıya alacak" olan insanlar olarak lanse edildi. Vergilerle birlikte telefonun fiyatı 40 bin TL'lere ulaşıyor.
KRT'de yer alan bilgilere göre, Apple ürünleriyle ilgili yayınlar yapan 9to5Mac isimli haber platformu, dünyanın en pahalı iPhone’larının Türkiye’de satıldığını duyurdu.
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Ünlü medya kuruluşu araştırma şirketi Nukeni’ye dayandırdığı haberde vergilerle birlikte iPhone’ların en zor erişilebildiği ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.
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Yıllardır Brezilya’nın “Dünyanın en pahalı iPhone’larını” sattığına dikkat çekilirken, “Her yıl Nukeni, iPhone fiyatlarını Apple’ın resmi sitesindeki verilerle ve ücretlerle karşılaştırarak kıyaslıyor.
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Fiyatlar yerel kur ve vergilerle değişiklik gösteriyor. İnsanlar listenin başında Brezilya’yı görmeye alışmış olsa da iPhone 14 ile birlikte bu durum değişti.
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Şu an Türkiye, dünya üzerinde en pahalı iPhone 14’lerin satıldığı yer oldu, en azından resmi rakamlara göre” denildi.
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Medya platformu iPhone 14 Pro’nun 128 GB’lık versiyonunu kıyaslarken, bu ürün Türkiye’de 2.193.15 dolara satılırken Brezilya’da ise bu durum 1.823 dolar olarak kayıtlara geçti.
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Bu modelin en ucuz olduğu ülkeler ise ABD ve Japonya oldu. Bu ülkelerde iPhone’ların fiyatları 999 dolar ve 1.039 dolar olarak kayıtlara geçti.
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Öte yandan Hindistan, Macaristan ve Polonya’da da fiyatların yüksek olduğu belirtildi.
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Haberde, Türkiye’deki ekonomik kriz ve enflasyonun en büyük sebepler olduğu kaydedildi.
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NE KADAR ÇALIŞARAK IPHONE 14 PRO ALINABİLİYOR?
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iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.
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Peki, iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?
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İSVİÇRE: 5.5 günAMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 8 gün
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AVUSTRALYA: 6 günALMANYA: 10 gün
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FRANSA: 11 günİTALYA: 13 gün
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İNGİLTERE: 13 günİSPANYA: 13 gün
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YUNANİSTAN: 28 GÜNTÜRKİYE: 218 gün
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iPhone 14 Pro 128 GB modelini baz alarak yaptığımız hesaplamaya göre; Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun sadece sadece vergisini ödemek için bir kişinin tam 3.5 ay çalışması gerekiyor.