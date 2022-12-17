﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti

Rize Çamlıhemşin sınırlarındaki Ayder Yaylası, Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Yapılan çalışma sonunda Ayder Yaylası’ndaki bazı alanların AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 6566 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içeriseinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.