17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti

Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ayder Yaylası'nın doğal sit koruma statüsü yeniden belirlendi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 12:06
Takip Et

Erdoğan imzaladı. Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti

Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
+
Aa
-

Rize Çamlıhemşin sınırlarındaki Ayder Yaylası, Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Yapılan çalışma sonunda Ayder Yaylası’ndaki bazı alanların AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 6566 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içeriseinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
2
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
3
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
4
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
5
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
6
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
7
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Musluk fareleri yakalandı 
﻿Musluk fareleri yakalandı 
﻿Musluk fareleri yakalandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.