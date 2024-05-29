Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve çeşitli bölgesel ile küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik şiddetinin durdurulması gerektiğini vurguladı ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uyması için baskının artırılmasının önemine değindi. Ayrıca, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının Türkiye için öncelikli olduğunu belirten Erdoğan, esir ve tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin devletini tanıyarak tarihin doğru tarafında yer almasını temenni etti.

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