Erdoğan kazanınca disko oynayan sarıklı amca 'Nefsime uydum' dedi. Sosyal medya anında cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi AKP’lileri sokaklara dökerken sarıklı ve cübbeli bir amcanın Demet Akalın’ın “Kulüp” şarkısıyla disko dansı yapması konuşulmaya devam ediyor.



İstanbul Güngören’deki kalabalığın arasında bir aracın üzerinde çılgınlar gibi dans eden yaşlı amca, çıktığı minibüsün tepesinden kalabalığı coşturdu. Amca o kadar kendinden geçti ki yanındakilerle birlikte çıktığı minibüsün üstü zıplamaktan içe doğru göçtü.

DİSKO DANSI SONRASI “NEFSİME UYDUM” DEDİ

Videonun yayılmasının ardından bir açıklama yapan yaşlı amca, nefsine uyduğunu belirterek pişmanlığını dile getirdi. Amca şu ifadeleri kullandı:



"O akşam bir zafer, bir mutluluk yaşadık, o rehavete kapıldık nefsimize uyduk bu hareketi yaptık. Normalde olmayacak hareketler dinimizde. Biz böyle bir adam değiliz. Böyle hareketlerde hiçbir zaman bulunmadık, nefsimize uyduk. Zafer kazandık kardeşim, Hak’la batılın mücadelesiydi bu. Onlar bize saldırdı, biz sustuk sustuk, bir an nefsimiz coştu bu hataya düştük. Biz bunun hata olduğujnu zaten biliyoruz. Biz böyle insanlar değiliz, beni bilen bilir. Ben Güngören'de bir ciğerciyim. Ben zaten neşeli bir adamım. Zafer sevinciyle rehavete kapıldık, nefsimize uyduk, bir hal oldu oynadık. Hakkınızı helal edin. Sarığın da cübbenin de şalvarın da sakalın da hakkını bilen adamlarız. Bu hatayı yaptık, Allah biziz affetsin."



Uzun süre dans eden AKP’li amcanın videosu, internette en çok tıklananlar arasına girerken sosyal medya da durmadı ve amcanın disko dansını, “Nefsime uydum” açıklamasını diline doladı.

SOSYAL MEDYA ŞİİRİ PATLATTI!

Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’nde iken yazdığı öne sürülen “Sene bin üç yüz kırk bir mevsime uydum” dizeleriyle başlayan şiir, sosyal medyada amcaya uyarlandı.



İşte o uyarlama:



Yıl iki bin yirmi üç

Nefsime uydum

Sebep oldu şeytan

Minibüsü göçertip

Disko oynadım.



Bir yanımı sardı Kılıçdaroğlu

Bir yanımı sardı İmamoğlu

6’lı Masa kesecekti yolumu

Disko Disko Partizane...



Her ne kadar söz konusu şiirinin edebiyatımızın usta ismi tarafından yazılmadığı iddia edilse de bu kadar duru bir Türkçe ile yazılmış şiiri kimin yazdığına ilişkin tartışmalar devam ediyor.