Cübbeli sarıklı adam üstü açık son model aracıyla gününü gün etti. Vatandaşa şükür tavsiye eden hızlı ve takkeli

Editör: Erkavim Yıldırım

Doların fırlaması, çip krizi derken otomobil fiyatları aldı başını gitti. Artık neredeyse 1 milyonun altında kalan araç sayısı kalmadı. Orta gelirli ailelerin otomobil alma hayalleri suya düştü.

Tarikat üyeleri ise her gün geçim derdindeki vatandaşa şükür tavsiyelerinde bulunuyor.

Sosyal medyada yayılan bir videoda sarıklı, Cübbeli bir tarikat mensubunun son model üstü açık bir otomobile bindiği görüldü.

Her gün şükür tavsiyelerinde bulunan sarıklı cübbelinin böylesine lüks bir arabaya binmesi gündem oldu.

Video sosyal medyada büyük tepki topladı. Sarıklı vatandaş hakkında sosyal medyada şu tepkiler geldi:

“Üstü açık son model arabasıyla gününü gün etti”

“Ahirette iman, dünya da mekan...”

“Nasıl almış o arabayı , hoca efendi.”

ERDOĞAN KAZANINCA SARIKLI AMCA DİSKO OYNAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi AKP’lileri sokaklara dökerken sarıklı ve cübbeli bir amcanın Demet Akalın’ın “Kulüp” şarkısıyla disko dansı yapması gündem olmuştu.

Amca o kadar kendinden geçti ki yanındakilerle birlikte çıktığı minibüsün üstü zıplamaktan içe doğru göçtü.

Videonun yayılmasının ardından bir açıklama yapan yaşlı amca, nefsine uyduğunu belirterek pişmanlığını dile getirmişti.