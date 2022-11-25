Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi.
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