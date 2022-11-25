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  • Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti

Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi. O anlar 'kameralara' anbean yansıdı

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:24
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Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti

Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi.

 

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M.ç
25.11.2022 18:58
Her seçim öncesi olur bunlar tamamen şov. 😂😂😂  
 
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