Erdoğan 'Mavi Vatan'da CHP'ye yüklendi: Masal diyerek birilerine göz kırpıyorlar, bu gaflettir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan 'Mavi Vatan'da CHP'ye yüklendi: Masal diyerek birilerine göz kırpıyorlar, bu gaflettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Milletvekili Namık Tan'ın, Mavi Vatan için TBMM kürsüsünde kullandığı “masal” ifadesi sebebiyle CHP'ye yüklendi. Erdoğan, "Masal diyerek birilerine göz kırpıyorlar, bu gaflettir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın hedefinde ise Mavi Vatan için masal ifadesini kullanan CHP'li vekil Namık Tan vardı.

"MASAL DİYEREK BİRİLERİNE GÖZ KIRPIYORLAR"

"Türkiye’nin çıkarlarını savunmak yerine Mavi Vatan’a “masal” diyerek birilerine göz kırpıyorlar." diyen Erdoğan, CHP yönetimi böyle konularda katkı sunmayı beceremiyorsa bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesinler. Gölge etmesinler yeter." dedi.

CHP'ye yüklenmeye devam Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Anavatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.

Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz, başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz.

Türk askerinin Libya'da ne işi var?" korosunun assolisti CHP ve dönemin CHP genel başkanıydı. Türkiye'nin Afrika'daki varlığından rahatsız olan sömürgecilerin tezleriyle bizi hedef aldılar, hükümetimizi eleştirdiler.

"GÖLGE ETMESİNLER YETER"

CHP'den her konuda bizimle her düşüncede, her sayfada yer almasını beklemiyoruz sadece milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. CHP yönetimi böyle konularda eğer katkı sunmayı beceremiyorsa bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesinler yeter biz onlardan başka ihsan istemiyoruz.

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