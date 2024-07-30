Kırgızistan Devlet Başkanı ülke sel felaketiyle boğuşurken gösterişli evlilik teklifi yapan yeğeninin nişanlısını hapse attırdı

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, ülkenin güneyinde yaşanan ölümcül sel felaketi sırasında "utanç verici derecede gösterişli" bir evlilik teklifi düzenleyen yeğeni Aftandil Sabyrbekov'un nişanlısını hapse attırdı. Olay, hükümete ait helikopterin bu teklif için kullanılmasının ardından büyük tepki topladı. Caparov, kriz anında böyle lüks bir etkinliğin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Aftandil Sabyrbekov, Devlet Başkanı Caparov'un 23 yaşındaki yeğeni ve 2020 yılında "Kırgızistan Güzeli" seçilen Lazzat Nurgozhoeva'ya evlenme teklifi ederken Kırgız Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir helikopteri kullandı. Beyazlar giymiş genç çiftin helikopterle dağ yamacındaki bir yere uçtuğu ve burada çiçeklerden yapılmış dev bir kalbin önünde buluştuğu anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Videoda, çiftin helikopterden alkışlar eşliğinde indiği, el ele patika yolda yürüdüğü ve arka planda havai fişeklerin patladığı görüldü. Bu lüks evlilik teklifinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması, Kırgızistan'da büyük tepkilere neden oldu. Caparov, böyle bir dönemde devlet imkanlarının kişisel şovlar için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KIRGIZ LİDER HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ

Kısa sürede viral hale gelen video, iktidara geldiğinden beri politikacıları halkın paralarını israf ettikleri için eleştiren Caparov'u çileden çıkardı. Yerel medyaya verdiği bir röportajda, "Yeğenim için halktan özür diliyorum" diyen devlet başkanı, Sabyrbekov'un yeğenini sevmediğini ve onunla sadece kendine siyasi destek sağlamak ve yasadışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla evlenmek istediğini söyledi.

ÖZÜR DİLEMEYİNCE SABRI TAŞTI

Sabyrbekov'un kamuoyu önünde özür dilememesi, Caparov'un sabrını taşırdı ve iki hafta sonra yeğeninin nişanlısının tutuklanmasını emretti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Sabyrbekov'un tutuklanma gerekçesi uyuşturucu ile bağlantılı suçlar oldu.

İSMAİL ER'DEN BÜYÜK DESTEK

Ünlü gazeteci İsmail Er, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kırgızistan Devlet Başkanı Caparov'un davranışını destekledi.

Ahlakın önceliği ve gerekliliğinin altını çizen Er, yaptığı paylaşımda, "Önce ahlak! Tebrikler Kırgızistan Devlet Başkanı Sadık Caparov" ifadelerini kullandı.

Ahlaksızlığa karşı aile de akraba da olsa kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurgulayan İsmail Er, "Ailende akrabanda olsa ahlaksızsa cezasını vereceksin!" notunu düştü.

İsmail Er'in paylaşımı şöyle:

Önce ahlak!

Tebrikler Kırgızistan Devlet Başkanı Sadık Caparov

Ailende akrabanda olsa ahlaksızsa cezasını vereceksin!

KIRGIZİSTAN'DAKİ SEL FELAKETİ

Kırgızistan'da sel felaketleri nedeniyle son 6 ayda 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 551 evin hasar gördüğü açıklandı. Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, ülkede meydana gelen sellerin etkileri hakkında bilgi verdi.

Mambetov, bu yılın ilk yarısında Kırgızistan genelinde 80 sel olayı yaşandığını belirterek, "Sel nedeniyle 6 ayda 22 kişi öldü, 4 bin 551 ev hasar gördü, 76 ev yıkıldı. Ayrıca 68 kamu binası, 404 kilometre iç yol, 568 hektar arazi, 69 köprü ve 87 otomobil hasar gördü" dedi.

KÖYLERİ YERLE BİR ETTİ

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov, yıl başından bu yana Bakanlığın 56 uyarı bildiriminde bulunduğunu ve doğal afetlerden kaynaklanan maddi zararın 13 milyon dolara ulaştığını belirtti. Mambetov, sel felaketleri nedeniyle tahliye ve boşaltma kararı alınan bölgelerde 3 bin 888 ailenin yaşadığını ve bu ailelerin devlet tarafından sunulan desteklere rağmen göç etmeyi reddettiğini ifade etti.