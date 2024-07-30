Nagehan Alçı istihbaratçı Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Boşanma davalarından yan yana çıkan çiftin arasında geçenler Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı ağıza alınmayacak mesajlarla ortaya dökülmüştü.

Nagehan Alçının istihbaratçı Yunan sevgilisiyle ilişkisini kaldıramayan Kütahyalı'nın mesajları sonrası Nagehan Alçı, Kütahyalı’dan psikolojik şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini belirterek tazminat davası açmıştı.

Nagehan Alçı çok konuşulan Yunan istihbaratçı Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi.

Nagehan Alçı, 2010 yılında evlendiği ve ikiz çocuklarının babası Rasim Ozan Kütahyalı ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından Nagehan Alçı’dan gelen Rasim Ozan Kütahyalı'dan fiziksel ve psikolojik şiddeti gördüğü itirafı ile birlikte Kütahyalı'nın dava konusu olan mesajları da ortaya dökülmüştü.

NAGEHAN ALÇI: GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VAR

Yunan istihbaratçı Stavros Christodoulidis ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Nagehan Alçı, birlikteliğini inkar etmeyerek “Güzel bir ilişkimiz var” diye konuşmuştu.

Negehan Alçı, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. objektiflere yakalandı. Çiftin yan yana gülen fotoğrafları hayli ilgi çekti.

“KABUSTAN SONRA MUTLULUK”

Nagehan Alçı, Nevşin Mengü'nün programında ilk kez yeni bir aşka yelken açtığını açıklamış, bu kişinin yabancı bir diplomat olduğunu söylemişti.

Nagehan Alçı, "Ben boşanmış bir insanım. Annemle de çocuklarımla da tanıştırdım. Yıllarca yaşadığım kabustan sonra kendimi mutlu hissettim" sözleri ile dikkatleri üzerine çekmişti.

"GECELERİ ELİMDE BIÇAKLA BEKLİYORDUM"

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili ‘şiddet” itiraflarında bulunmuştu.

“Bir şiddetinde eve polis çağırmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime şimdi çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz duruma geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ona ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun için herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' diye bağırırdı. Bizim çok para kazandığımız ve yalıda oturduğumuzla ilgili algı yapıldı. Bunlar da Rasim'in istediği imajdı. Benim kazandığım parayı Rasim 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alırdı. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu tamamen boşaltmış. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben yarattım' dedi.