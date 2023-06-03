Meclis'te yemin eden Erdoğan Atatürk'ün huzuruna çıktı

Meclis'te yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Meclis'te yemin eden Erdoğan Atatürk'ün huzuruna çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki Yemin töreninin ardından Anıtkabir'e gitti.

Atatürk’ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, Türkiye bir Seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak 28. dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranıyla yine büyük bir teveccüh gösterdi. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, "Rabbim yolumuzu açık etsin, ruhun şad olsun." dedi.

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