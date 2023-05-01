Erdoğan: Milli muharip uçağımız KAAN çok yakında uçacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi’nde bugün İstikbalin Yüzyılı tanıtım programına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katıldığı programda Erdoğan, Milli Muharip Uçağı’nın adının “Kaan” olduğunu açıkladı. Erdoğan, Hürjet ve Kaan’ın test pilotlarına da plaket verdi. Erdoğan ardından şöyle konuştu:

“CUMHURİYETİMİZİN İLK 80 YILI BOYUNCA KİMİ İKTİDARLARIN BECERİKSİZLİĞİ SEBEBİYLE DİNAMİTLENEN İSTİKBALİ MİLLETİMİZ BUGÜN YAŞIYOR”

“Öncelikle şehitlerimiz Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Özgür Barçın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Resul Barutçu kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren de hep peşinde olduğumuz hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti’nin açılışında şunları söylüyor: ‘İstikbal göklerdedir. Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar.’ Aslında Gazi’nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuş’lar, Selahattin Reşit Alan’lar, Nuri Demirağ’lar teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Esasen rahmetli hocamız Necmettin Erbakan’a her ağır sanayi hamlesinde yapılan hücumlar da aynı zihniyetin ürünüydü. Maalesef bu ülkenin pek çok pırıl pırıl beyninin aynı yöndeki çabaları sinsi yöntemlerle sabote edildi. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yaşadıklarımız, ülkemizin kendi savunma sanayisin kurmasının tercihten öte bir mecburiyet olduğunu hepimize gösterdi. Buna rağmen gereken adımların gerektiği şekilde atılmasının önüne geçildi.

Cumhuriyetimizin ilk 80 yılı boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliliği sebebiyle ilerleyemeyen, engellenen ve hatta açıkça dinamitlenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal’in ‘İstikbal göklerdedir’ diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için ‘Bugün istikbal’ diyoruz.

“DEAŞ’IN SÖZDE LİDERİ, EBU HÜSEYİN EL-KUREYŞİ ADLI TERÖRİSTİ ETKİSİZ HÂLE GETİRDİK”

Milletimizin canına kasteden DEAŞ’ından PKK, PYD, YPG’sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi’de aldırdık mı? Gabar’da aldırdık mı? Tendürek’te aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki, birileri başta bay bay Kemal olmak üzere, Kandil’den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil’in desteğiyle beraber bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil’den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Hemen her hafta bir terör ele başının sınırlarımızın içinde ya da ötesinde etkisiz hâle getirildiğinin haberini alıyoruz. Bölücü örgütünün elebaşılarına yönelik başarılı operasyonlarımız zaten uzun bir süredir devam ediyor. Önceki gün ne oldu? DEAŞ’ın sözde lideri, Ebu Hüseyin el-Kureyşi adlı teröristi etkisiz hâle getirdik. Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız da silahlı kuvvetlerimiz de polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız da terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, üretim gerçekleştirmenizi, daha çok alanda ülkemizi söz, etki ve kazanç sahibi yapmanızı istiyorum.

Ülkemizin ilk insanlı süpersonik jet uçağı olan Hürjet’imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Eyvallah. Bu millet yapar. İnandı mı, yapar.

“İSMİ ARTIK KAAN’DIR. İSİM BABASI DA DEVLET BEY’DİR”

Milli Muharip Uçağımızın ismi artık Kaan’dır. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey’dir. Tabii şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. TCG Anadolu’ya, Altay’a, İMECE’ye, diğer projelerimize neler dediler, biliyorsunuz. Bunlara da herhalde maket diyecekler. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıda bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar. Biz bunları da suyun öteki tarafındakileri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Her çeşidinden SİHA'mız dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Birçok ülkeyle ortak havacılık projesi yürütüyoruz. Pakistan'dan Endonezya'ya, Batılı ülkelerden birçok mühendis TUSAŞ’daki görevleri sebebiyle şu anda aramızdalar. Savunma sanayi ürünlerimizi onlarla beraber tasarlıyor, beraber üretiyoruz. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Önümüzdeki yıllarda ordumuzu bu uçaklarla, İHA’larla, helikopterlerle donatarak dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz.

“KISMEN F-16'LARIMIZIN YERİNE DE GEÇEBİLECEK”

İlk jet motorlu süpersonik savaş uçağımız Hürjet, kahraman pilotlarımızı yetiştirecek ve gerektiğinde silahla donatıp harp sahasına da gidebilecek. Bu özelliğiyle Hürjet kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak, kısmen F-16'larımızın yerine de geçebilecek. Çok yakında Hürjet’imiz Hava Kuvvetlerimizin envanterine katılacak.

“ÇOK YAKINDA UÇACAK ÖYLE BİR UÇAK DÜŞÜNÜN Kİ, HARP ORTAMINDA RADARLARA GÖRÜNMEDEN DÜŞMANIN İNİNE GİRECEK”

Hürjet’i TCG Anadolu gemimize de konuşlandıracağız. Milli Muharip Uçağımız Kaan, bütün ihtişamıyla işte gözlerimizin önünde. Çok yakında o da uçacak. Öyle bir uçak düşünün ki, harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üssüne geri dönecek. Üstelik bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak. Ülkemizin kendi pilotları uçuracak. Kaan işte bu uçağın adıdır.

Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp üstün performansıyla Kaan’ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Dünyada bu tipte ikinci, beşinci nesil savaş uçağı üreten beş ülkeden biri olacağız.

ANKA-3, Muharip İnsansız Savaş uçağımız da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak.

Milli helikopterimiz Gökbey'den de mutlu haberler alıyoruz. Gökbey artık kendi mühendislerimizin tasarladığı türbinli motorla uçuyor. Biliyorsunuz, 10 ton ağırlığındaki ATAK-2 helikopterimiz de dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen 3 ülkeden biri hâline geldik.

Uydu alanında da benzer adımları atıyoruz. TUSAŞ’taki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezi, dünyanın en seçkin uydu geliştirme merkezleri arasına girdi. Göktürk uydularını burada kendimiz geliştirdik ve ürettik. Sırada yeni Türksat uydumuz ile diğer yeni nesil uydularımız var.

Biliyorsunuz, Kandil’dekilerin bayrağı yok. Ezanı yok, vatanı yok. Onlara buradan cevap vermemiz lazım.”