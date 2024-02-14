Erdoğan Mısır'a gitti

Kaynak: AA
Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 yıl aradan sonra Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe de katılacak.

Bu ziyaret, bölgenin iki büyük ve önemli ülkesi arasında yaşanan soğukluğun kesin ve resmi olarak sona ermesi ve yeni bir dönemin başlaması açısından önem taşıyor.

İki lider arasındaki soğukluk, dönemin Savunma Bakanı Sisi’nin Temmuz 2013’te Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı askeri darbe düzenlemesiyle başlamıştı. Bu ziyaret, İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, Libya, Sudan ve diğer Arap dünyasından da yakından izleneceği öngörülüyor.

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