Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da: Değerli kardeşim Sisi’yi Ankara’ya davet ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için 12 yıl aranın ardından gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi tarafından hazırlanan resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı. Daha sonra ise ortak basın toplantısı düzenlendi.

12 yılın ardından yeniden Kahire’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Şahsına ve heyetine gösterilen hüsnükabulden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'ye teşekkür etti.

"DEĞERLİ KARDEŞİMİ İLK FIRSATTA ANKARA'YA DAVET ETTİM"

Mısır ile Türkiye'nin bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi, Cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ATEŞKESİN BİR AN EVVEL TESİSİ VE İNSANİ YARDIMLARIN ENGELSİZ BİR ŞEKİLDE GAZZE’YE SEVKİ ÖNCELİĞİMİZDİR”

İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 28 binden fazla Filistinlinin şehit edildiğini, 70 bine yakın Filistinli masumun ise yaralandığını hatırlatan Erdoğan, Savaşta dahi dokunulmaması gereken camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, Birleşmiş Milletler binalarının bombalandığını belirtti.

Netanyahu yönetiminin, işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Filistin'e Türkiye'den bugüne kadar uçak ve gemilerle 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini, yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini burada özellikle ifade etmek istediğini ve Mısır kurumlarına teşekkür ettiğini söyledi.

“MISIR'LA TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERDEN CİDDİ ANLAMDA GURUR DUYUYORUZ”

Erdoğan’ın ardından açıklamalarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi,

"Strateji ortaklığı kesinlikle iki ülkenin çok iki merkezli ağırlıklı, barış anlamında, istikrarı ve aynı zamanda refah ve gelişme açısından görüyoruz. İki ülkenin ciddi anlamda terör ve diğer ekonomik sıkıntıları şu andaki genel bir durum. Burada şu andaki Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerden ciddi anlamda gurur duyuyoruz. İnsani yardımlar, Gazze'deki yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN DAVETİNE CEVAP VERMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara daveti hakkında konuşan Sisi, “Erdoğan’ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.