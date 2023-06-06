Erdoğan resmen açıkladı: Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarının ve ikramiyelerin ödeneceğini söyleyen Erdoğan, asgari ücret için de çalışmaların başladığını belirtti.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzun çalışmalarına başlıyor. 26 Haziran ve 27 Haziran'ı da idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

“AŞAĞI YUKARI 500 DOLAR BAZINDA BİR ORAN OLACAK”

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili ise tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirerek, “Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.” ifadelerini kullanmıştı.

İHRACATÇILAR BİRLİĞİ’NDEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe’yse asgari ücretin 300 ila 400 dolar arasında olması gerektiğini belirtti. Habertürk’te konuşan Gültepe şunları söyledi:

- Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300-400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz. 500’ü verebiliyorsak, sürdürebilir noktada kalabilmemiz için özel çalışmalar yapılması gerekiyor, aksi takdirde sanayi bunu kaldırabilecek durumda değil.

- Geçmiş döneme bakınca, üretim, yatırım, ihracat politikasına bakınca, dolar bazında bakıyoruz, 300 dolarla 350 dolar arasında olmuştur son 15 yılda. 500 dolar olduğu noktada firmaların rekabetçiliğini koruyabileceği teşvikler ortaya konması lazım.

- SSK primleri, KDV, kurumlar vergisi üzerinde teşvikler olabilir. Asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkacaksa ihracatçıyı koruyacak uygulamalar ortaya konması lazım aksi takdirde büyümeyi değil küçülmeyi konuşmaya başlarız.

FATİH PORTAKAL ASGARİ ÜCRET HAKINDA KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI

Sözcü Tv'de ana haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, hükümet kaynaklarından bildi edindiğini yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti.

Öte yandan hükümet tarafından işverene de bir kolaylık sağlanacağını muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını aktardı.