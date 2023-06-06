Fatih Portakal asgari ücreti canlı yayında açıkladı

Editör: Ersoy Özdem

Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. 2023'ün başında yapılan zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti.

Temmuz ayında açıklanması beklenen yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusuyken kulislerden farklı rakamlar gelmeye devam ediyor.

Sözcü TV'de ana haberi sunan gazeteci Fatih Portakal dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında kulis bilgisini paylaştı.

Portakal, hükümet kaynaklarından bilgi edindiğini, yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını açıkladı.

Öte yandan hükümet tarafından işverene de bir kolaylık sağlanacağını muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını aktardı.

TÜİK RAKAMLARI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamada Mayıs TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulanacağı bildiren TÜİK, TÜFE verisinin Mayıs’ta aylık yüzde 0,04 arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı da netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu. Geriye ise nihai rakamı belirleyecek sadece 1 veri kaldı.