AKP'den memur zammı, emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk TV'ye konuşan Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“CUMHURBAŞKANIMIZIN VAAT ETTİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

"Çalışma Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın, bu konuda teknik yönde yaptığı çalışmalar söz konusu. Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyon oranının yansıtılması söz konusu bir de refah payını buraya ekleyerek memur maaşlarına yansıtılacak. Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği gerçekleştirilecektir. Bu da inşallah bir ay içerisinde göreceğiz.

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL”

Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz.

“VATANDAŞIMIZIN BEKLENTİSİ KARŞILANACAK”

Alım gücü esastır, vatandaşımızın beklentisi karşılanacak. Emeklileri kapsam içerisine alan ve kendi içerisindeki kademelendirmeyi de göz önünde bulunduracak ve çalışanlarımızı memnun edecek düzenlemeyi bir ay içerisinde görmüş olacağız. Bayramdan önce de hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda da çalışma söz konusu."