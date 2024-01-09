Erdoğan saldırıya uğrayan Cami İmamına geçmiş olsun dileklerini telefonla arayarak iletti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Erdoğan saldırıya uğrayan Cami İmamına geçmiş olsun dileklerini telefonla arayarak iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Fatih Camii’nde saldırıya uğraya Cami İmamını arayarak kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dün akşam saatlerinde Fatih Camii’nde namaz sırasında sorun çıkaran daha sonra da güvenlik ekipleri tarafından cami dışına çıkarılan Ö.S daha sonra imamın odasına girmiş ve imam ile birlikte cami cemaatinde bulunan bir kişiyi bıçaklamıştı.

Saldırgan yakalanarak gözaltına alınmış, cami imamı ve cami cemaatindeki yaralı ise hastaneye kaldırılmıştı.

Cami imamı Galip Usta’nın hastanedeki tedavisi sürerken bugün kendisini ziyaret eden İBB adayı Murat Kurum kendisini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan Kurum telefonu cami imamına verdi.

Erdoğan yaralanan Usta’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Murat Kurum bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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