Son dakika... İstanbul Fatih Camii'nde imama bıçaklı saldırı

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran Ö.S adlı şahıs güvenlik görevlileri tarafından zorla camiden çıkarıldı.

Namazın bitmesinin ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini söyleyen şahıs, imam ile araya girmeye çalışan camii cemaatinde bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

Cemaatte bulunan vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İmam Galip Usta ve cami cemaatinde bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şahıs Ö.S., güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada,

“08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.