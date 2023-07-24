"Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını tasarlayan Mahir Akkoyun beraat etti

Görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun seçim döneminde marketlerdeki etiketleriyle hafızalara kazınmıştı.

Ürünlerin üzerine “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmaları yapıştıran Akkoyun'un hakkında açılan kamu davasından beraat ettiği bildirildi.

Akkoyun, beratini kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Akkoyun, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve 'Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde' demek suç değilmiş” ifadelerin yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Seçimlerin arifesinde, Mahir Akkoyun'un tasarladığı ve market raflarında çok sayıda ürüne yapıştırılan çıkartmalarda, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları görülüyordu.

Çıkartmaların üzerinde de, "Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" ve "Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı" yazıları yer alıyordu.

Kampanya sosyal medyada ses getirmiş, tasarımcı Akkoyun çıkartmalardaki görselleri kendisinin hazırladığını belirtmişti.

7 Nisan’da Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Akkoyun’a İzmir Konak Güvenlik Şube’deki ifade işlemleri sırasında başka tweetleri gerekçe gösterilerek ‘seçim kanununa muhalefetten’ bir kez daha ifade işlemi başlatılmıştı.

Akkoyun, buradan İzmir Adliyesi’ne sevk edilmiş, saatler sonra adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı olmadan serbest bırakılmıştı.