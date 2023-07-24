"Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını tasarlayan Mahir Akkoyun beraat etti

Seçim dönemi marketlerdeki ürünlere “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" etiketini yapıştıran görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun beraat etti.

"Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını tasarlayan Mahir Akkoyun beraat etti

Görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun seçim döneminde marketlerdeki etiketleriyle hafızalara kazınmıştı.

Ürünlerin üzerine “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmaları yapıştıran Akkoyun'un hakkında açılan kamu davasından beraat ettiği bildirildi.

Akkoyun, beratini kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Akkoyun, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve 'Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde' demek suç değilmiş” ifadelerin yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Seçimlerin arifesinde, Mahir Akkoyun'un tasarladığı ve market raflarında çok sayıda ürüne yapıştırılan çıkartmalarda, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları görülüyordu.

Çıkartmaların üzerinde de, "Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" ve "Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı" yazıları yer alıyordu.

Kampanya sosyal medyada ses getirmiş, tasarımcı Akkoyun çıkartmalardaki görselleri kendisinin hazırladığını belirtmişti.

7 Nisan’da Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Akkoyun’a İzmir Konak Güvenlik Şube’deki ifade işlemleri sırasında başka tweetleri gerekçe gösterilerek ‘seçim kanununa muhalefetten’ bir kez daha ifade işlemi başlatılmıştı.

Akkoyun, buradan İzmir Adliyesi’ne sevk edilmiş, saatler sonra adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı olmadan serbest bırakılmıştı.

20230407-twitter-mahir-akkoyun.jpg

31086ca6-acac-45f7-a7ef-2f0eca950e86.jpeg

Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Doğum sonrası neler yapmak gerek Sağlık
Doğum sonrası neler yapmak gerek
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak Dünya
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti Magazin
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor Güncel
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler Şifalı Bitkiler
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne? Keşfet
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?