Rabia işareti güncellendi 40 oldu. Bilin bakalım neyi anlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlarda "Rabia" olarak tanımladığı bir el işareti yapıyor ve Rabia'nın "Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak" anlamına geldiğini söyleyerek konuşmalarını bu işaret ve sloganla bitiriyor.

RABİA GÜNCELLENDİ

Seçim döneminde "Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde" paylaşımlarıyla bilinen Mahir Akkoyun, Erdoğan'ın bu işaretine montaj yaparak bir elini 'Rabia', bir elini ise 'sıfır' yaptı.

Akkoyun, bu montajıyla akaryakıt fiyatlarına dikkat çekti. Dün motorine yapılan 2 liralık zammın ardın motorin 40 lira seviyesini zorladı.

Bugün yapılan açıklamaya göre ise gece yarısından sonra benzine yapılacak 1 lira 63 kuruşluk zamla benzin de 40 lira sınırına ulaşacak.

ERDOĞAN'IN RABİA İŞARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen "Rabia işareti" Sisi yanlılarının iki parmakla yaptıkları "zafer işareti"ne karşı (onlara cevaben) Mursi yanlılarının dört parmakla yaptıkları bir işaretti.

Söz konusu işaretle ilgili Eren Erdem, "masonik bir sembol" demişti.

Mursi ve yanlılarına destek amacıyla "Rabia" işaretini sahiplenerek meydanlarda aynı işareti yapan Erdoğan, Mısır'daki gelişmeler tersine dönünce, o da bir tür çark edip bu işaretin aslında "Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak" anlamına geldiğini savunmaya yönelmişti.

ERDOĞAN'IN FARKLI ZAMANLARDA YAPTIĞI 'RABİA' İŞARETİ

MAHİR AKKOYUN 'ETİKET' KONUSU NEDİR?

Seçim döneminde Görsel iletişim tasarımcısı olduğu bilinen Mahir Akkoyun “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” etiketleriyle gündeme gelmişti. Bu etiketler yüzünden gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun''un Erdoğan''ı ve AKP hükümetini eleştirdiği diğer afişleri ortaya çıkmıştı.

Akkoyun AKP'nin ve Erdoğan'ın yanlış ekonomi politikaları sonucu artan hayat pahalılığını eleştirdiği tasarımında AKP'nin ampul logosuna alternatif olarak soğanlı bir logo tasarlayarak paylaşımında, "Soğanın pazardaki fiyatı 25 TL. Bu da AKP''ye yeni logo önerim" ifadelerini kullanmıştı.

MAHİR AKKOYUN KİMDİR?

Görsel iletişim tasarımcısı olduğu bilinen Mahir Akkoyun, İzmir'de yaşıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu olan Akkoyun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Tiyatroları'nda 2021 yılından bu yana Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyor.

Mahir Akkoyun’un aldığı ödüller:

İzmir Avrupa Caz Festivali Afiş Yarışmasında birincilik ödülü

İKSEV – İzmir Avrupa Caz Festivali 20. Caz Afiş Yarışmasında ikincilik ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Logo Yarışması Birincilik Ödülü

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı En İyi Diploma Projesi Ödülü

18 Genç Beyin Fırtınası Grafik Tasarım Günleri Yarışması birincilik ödülü