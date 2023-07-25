Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, “Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla bizim referansımız olamaz” şeklinde konuştu:

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimizin gözünde adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz her değişiklikle ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarımızı daha da yükselttik. Göreve geldiğimizde ülkemizi 4 ana sütün üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Aradan geçen 21 yılda ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadakatle bağlı kaldık. Reformları ve projeleri yürürlüğe geçirdik.

Merdiven altlarında adalet dağıtılan kötü manzaralar son verdik. İnşa ettiğimiz 280 modern adalet sarayıyla bu alandaki en önemli eksiklikleri giderdik. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda yüzde 95, idari yargıda yüzde 45 oranında artırdık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Hukuk yargılarına elektronik duruşma sistemini kazandırdık. Yıllardır demokratikleşme adına dillendirilen asgari yargıyı kaldırarak asgari suçların sivil mahkemelerde görülmesini yine biz sağladık. Vatandaşlarımızın şikayetler nedeniyle soruşturmaya uğramaması için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Vergi suçları, bilişim suçları, kamulaşma davaları gibi birçok alanda yeni ihtisas mahkemeleri kurduk.

Adalet teşkilatımızın mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini karşıladık. Adalet personeline nöbet ücreti imkânı sunduk. Gelen talepler doğrultusunda hâkim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.

Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız. Attığımız tüm bu adımların müspet yansımalarını farklı alanlarda görüyoruz. Adalette memnuniyet oranının yükselmesinin 21 yılın boşa gitmediğinin bir delili olarak görüyoruz.

6 Şubat deprem felaketi sonrası adalet teşkilatımız süratle organize oldu. Bölgede bine yakın hâkim ve savcı görevlendirildi. Deprem bölgesinde görev yapan hâkim ve savcılarımız ile personelimizi buradan canı gönülden tebrik ediyorum.

"ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE'Yİ DARBE ANAYASASINDAN KURTARMAK"

Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum.

"ADALETİN ÖLÇÜSÜ SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ DEĞİL, KANUNDUR"

Hâkimin, savcının lisanı; makul sürede vereceği adil ve hakkaniyetli kararlardır.

Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medya tepkileri değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Daha ileri gidiyorum, hukuktur! Hukuk, kanunun çok çok ötesindedir! Sizin rehberiniz, vicdanınızla birlikte zengin hukuk külliyatımızdır. Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin."