Erdoğan var Bakan var ama Atatürk yok. Kocaelispor'un stadyumunda Atatürk'e yer vermediler

Hafta sonu İzmit’te oynanan Kocaelispor-Manisa FK maçında Kocaelispor yönetimi koskoca stadyumda Atatürk posterine yer vermezken, Cumhurbaşkanı’nın, Bakan’ın ve Belediye Başkanı’nın dev posterleri asıldı.

Erdoğan var Bakan var ama Atatürk yok. Kocaelispor'un stadyumunda Atatürk'e yer vermediler

Editör: Özge Ceren Çimen

1.Ligde hafta sonu İzmit’te Kocaelispor-Manisa FK maçının önüne geçen bir olay yaşanırken Kocaelispor yönetimine olan tepkiler devam ediyor.

Tepkilere sebep olan durum ise stadyumda açılan posterlerin yanında Atatürk’e yer verilmemesi. Türk Bayrağı ve Kocaelispor bayrağının arasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın posterleri asılarak ‘‘Kocaelispor’umuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim’’ sözlerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi ise büyük tepkilere neden olurken, özellikle sosyal medyada kullanıcılar Kocaelispor yönetimine yoğun eleştirilerde bulundu.

Kocaelispor ise tepkiler karşısında yaptığı açıklamada, başarı dileklerine yer verildiği için posterler arasına Atatürk'ün resminin konulmadığı açıklamasını yaparken, ''koskoca stadyumda Atatürk'e nasıl yer bulamazsınız?, bu stadyuma fotoğraf konulacaksa ilk Atatürk'ün fotoğrafı olmalıydı'' yorumları yapıldı.

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ATATÜRK YAŞAMADIĞI İÇİN TEMENNİDE BULUNAMAZMIŞ!

Yaşanan bu skandal üzerine Kocaelispor yönetimi açıklama yaparken, “Dün akşam Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Manisa FK müsabakasında stadyum içerisinde asılmış olan bayrak ve posterler konusunda bir takım yanlış anlaşılmaların konuşulduğu görülmektedir.

Öncelikle söz konusu bayrak ve posterlerin asılması konusunda Kocaelispor Kulübü ve Yönetiminin herhangi bir dahli ve bilgisi yoktur.

Posterlerin üzerinde yer alan temenniler, şu an görevde olan devlet görevlilerini içerdiği için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bu kapsamda yer almamıştır. Söz konusu poster ve bayrakların asılmasında herhangi bir bayrak asma ve sıralama yönetmeliği gözetilmediği için Ulu Önderimizin posteri bu posterlerin arasında yer almamıştır.

Bu konu üzerinden Kocaelispor Yönetim Kurulu'na atılmaya çalışılan Atatürk düşmanı ithamlarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığımızı ölçecek bir kıstas yoktur, biz sonuna kadar Mustafa Kemal'in yolundan giden, onun askeri olmakla övünen Türk Vatandaşlarıyız” ifadeleri kullanıldı.

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