1915 olaylarını ‘sözde soykırım’ olarak tanıyan ülkeden skandal Atatürk kararı

Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği, cumhuriyetin 100. yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi için talepte bulundu.

Türk Büyükelçiliği’nin binasının karşısındaki Ankarska (Ankara) Caddesi'nde bulunan küçük bir parka koymak istenen Atatürk heykeli dikilmesi talebi reddedildi.

Prag altıncı bölgesi sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çek Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmelerin ardından, talebin reddedilmesi yönünde karar alındığını söyledi.

Prag 6. bölgesinin kültürden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jan Lacina, Mladá Fronta Dnes gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, kararı alırken birden fazla kriteri göz önünde bulundurduklarını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; birinci neden olarak heykelin sanatsal kalitesinin ve heykelin yerleştirileceği Ankara Caddesi’ndeki konumunun önemli olduğunu belirten Lacina, 1915 olaylarına da gönderme yaptı.

Başkan Yardımcısı Çek Cumhuriyeti'nin 1915 olaylarını sözde "Ermeni Soykırımı" olarak kabul ettiğini hatırlattı.

“SAYGIYI KORUYORUZ AMA HEYKELİ DİKMEYECEĞİZ”

Jan Lacina “Modern, laik Türk devletinin kurucusuna gereken saygıyı koruyoruz ama Prag 6. bölgesinde heykeli yerleştirmeyeceğimize karar verdik” dedi.