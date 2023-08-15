1915 olaylarını ‘sözde soykırım’ olarak tanıyan ülkeden skandal Atatürk kararı

Çekya, Türk Büyükelçiliği'nin cumhuriyetin 100. yılı için Atatürk heykeli dikme talebini sözde ‘Ermeni soykırımı’ gerekçe gösterilerek reddetti.

KAYNAK: İHA
1915 olaylarını ‘sözde soykırım’ olarak tanıyan ülkeden skandal Atatürk kararı

Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği, cumhuriyetin 100. yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi için talepte bulundu.

Türk Büyükelçiliği’nin binasının karşısındaki Ankarska (Ankara) Caddesi'nde bulunan küçük bir parka koymak istenen Atatürk heykeli dikilmesi talebi reddedildi.

Prag altıncı bölgesi sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çek Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmelerin ardından, talebin reddedilmesi yönünde karar alındığını söyledi.

Prag 6. bölgesinin kültürden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jan Lacina, Mladá Fronta Dnes gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, kararı alırken birden fazla kriteri göz önünde bulundurduklarını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; birinci neden olarak heykelin sanatsal kalitesinin ve heykelin yerleştirileceği Ankara Caddesi’ndeki konumunun önemli olduğunu belirten Lacina, 1915 olaylarına da gönderme yaptı.

Başkan Yardımcısı Çek Cumhuriyeti'nin 1915 olaylarını sözde "Ermeni Soykırımı" olarak kabul ettiğini hatırlattı.

“SAYGIYI KORUYORUZ AMA HEYKELİ DİKMEYECEĞİZ”

Jan Lacina “Modern, laik Türk devletinin kurucusuna gereken saygıyı koruyoruz ama Prag 6. bölgesinde heykeli yerleştirmeyeceğimize karar verdik” dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Son Haberler
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli? Keşfet
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Konya'da bir motosiklet duvara çarparak durabildi Güncel
Konya'da bir motosiklet duvara çarparak durabildi
Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı Dünya
Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı
Dominik'te şiddetli patlama Dünya
Dominik'te şiddetli patlama
En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı Güncel
En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı
Motosiklet sürücüsü duvara çarptı Güncel
Motosiklet sürücüsü duvara çarptı
İstanbul’da dev elektrik kesintisi. 23 ilçede şalterler indirilecek Güncel
İstanbul’da dev elektrik kesintisi. 23 ilçede şalterler indirilecek