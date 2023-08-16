Siz meczupların Atatürk karşısında hiç şansı yok. Emekli Koramiral Atilla Kıyat Halil Konakçı'nın ağzının payını verdi

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan düşmanlığıyla bilinen Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı, defalarca yaptığı hilafet çağrısı ile gündemde gelmişti.

Hilafet çağrılarının ardından Hatay'ı hedefine koyan Konakçı, son vaazında "Hatay Arap şehridir', 'Fransızlar, Türklerden daha iyidir', 'Ezan Türkiye'de yasaklandı" gibi ifadeler kullandı.

Konakçı'nın vaazı sosyal medyada tepki görünce Diyanet İşleri inceleme başlatırken Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral ise "Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız" diyerek hilafetçi imama sahip çıktı.

"SİZ MECZUPLARIN ATATÜRK KARŞISINDA HİÇ ŞANSI YOK"

Emekli Koramiral Atilla Kıyat'ta Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile gündemden düşmeyen Konakçı'nın sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Atatürk ve Cumhuriyet'e düşmanlık besleyenlere "savaşmaktan vazgeçin" çağrısı yapan Atilla Kıyat, şu ifadeleri kullandı:

"Siz meczupların Atatürk karşısında hiç şansı yok. Savaşmaktan vazgeçin. Yedi düvel denedi başaramadı. Onun yedi düvele yaptığını biz de size yaparız."