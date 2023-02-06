6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan ve Akşener telefonda Kahramanmaraş depremini konuştu

Erdoğan ve Akşener telefonda Kahramanmaraş depremini konuştu

Erdoğan ve Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:04
Takip Et

Erdoğan ve Akşener telefonda depremi konuştu

Erdoğan ve Akşener telefonda Kahramanmaraş depremini konuştu
+
Aa
-

AA'dan yapılan açıklamada, "Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
1
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
6
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
7
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Osmaniye'de yıkılan binalar havadan görüntülendi
﻿Osmaniye'de yıkılan binalar havadan görüntülendi
﻿Osmaniye'de yıkılan binalar havadan görüntülendi
﻿Erdoğan ve Akşener telefonda Kahramanmaraş depremini konuştu
﻿Erdoğan ve Akşener telefonda Kahramanmaraş depremini konuştu
﻿Erdoğan ve Akşener telefonda Kahramanmaraş depremini konuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.