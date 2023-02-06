﻿Erdoğan ve Akşener telefonda Kahramanmaraş depremini konuştu

AA'dan yapılan açıklamada, "Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.
AA'dan yapılan açıklamada, "Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.
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