Erdoğan ve Bahçeli, ucube rejim sizin eseriniz

Siyasi Parti liderleri,

Türkiye Barolar Birliği,

Televizyon ve gazete sahipleri,

Televizyoncular, gazeteciler, yazarlar, yorumcular,

Hukuk Fakültelerinin dekanları ve öğretim üyeleri,

Rektörler,

Hukuk uzmanı; Profesörler, Doçentler, Doktorlar,

Avukatlar,

Emekli hâkim ve savcılar,

Sivil Toplum Kuruluşları…

Hepinizi suçluyorum.

Çünkü…

Birinci yargı krizi:

16 Nisan referandumunda 1,7 milyon, kanuna aykırı şekilde kullanılan mühürsüz oylar YSK tarafından “geçerli” kabul edilip, 1,3 milyon farkla parlamenter rejim tarihe gömülürken neredeydiniz?

İkinci yargı krizi:

Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez adaylık başvurusu YSK tarafından anayasaya aykırı şekilde çiğnenirken neredeydiniz?

Unutmayın ki bu Yargıtay’ın üyeleri YSK üyelerini seçenlerdir.

Üçüncü yargı krizi:

Can Atalay kararlarıdır.

Birinci derece mahkeme de Yargıtay da Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor.

Yargıtay daha da vahimini yapıyor;

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Başkanı Numan Kurtulmuş’u da suçluyor ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyor.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye yaşattığınız yargı krizi için diyorum ki;

-“Rezil ucube rejim sizin eseriniz…”

Değerli okurlarım,

Yukarıda saydığım kurum ve kuruluşlar Can Atalay krizi sonrası atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra güya uyanıp açıklama yapıyorlar.

Onlara şunu da hatırlatayım;

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 25 Eylül 2023’te “Yeni Anayasa” için temel ilkeyi şöyle vurguladı:

-“Güçler ayrılığı, güç birliği olmalı…”

Erdoğan’ın 3. kez adaylığı kabul edilince 01 Nisan 2023’teki, “YSK kararı ile Jüristokrasi oluştu” başlıklı yazımdan bir bölüm hatırlatayım.

Türkiye’de ucube tek adam rejiminin kurduğu yeni yapı YSK'nın hukuksuz Erdoğan kararı ile ortaya net şekilde çıktı:

Jüristokrasi hükümeti…

Jüristokrasi, yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır.

Demokrasiye zıt bir kavramdır.

Oligarşik bir yönetim biçimidir.

Jüristokrasi, "fonksiyon gaspı" diye tanımlanmaktadır.

Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen Jüristokrasi, yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ile ön plana çıkar.

Anayasa ve yasalar yok sayılır.

Yargıçların yorumları ile şekillenen kararlar sonucunda ülke yönetilmeye çalışılır.

Demokrasiyi askıya alan, Meclisi yok sayan, Anayasa hükümlerini uygulamayan YSK yargıçları Erdoğan'ın anayasaya aykırı adaylığını tescil ettiler.

Yasama, Yürütme yoktur diyerek Jüristokrasi oluşturdular.

Şimdi listemde yer alanların hepsine soruyorum:

-YSK rejim değiştirdi.

-YSK Erdoğan için anayasayı çiğnedi.

-Kurtulmuş yeni anayasa hedefini açıkladı.

Sizler ise şu durumdaydınız:

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Yargı, yürütme, yasama ve tabii demokrasi sizlere ömür.

Başınız sağ olsun.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı da, Saray Rejimi de Jüristokrasi de sizlere hayırlı olsun…

Layıksınız…