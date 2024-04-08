Erdoğan ve Bahçeli’nin hayali yeni anayasa

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı eş başkanı MHP’li Devlet Bahçeli, “Yeni Anayasa” yapmayı tasarlıyorlar.

Meclis’te sandalye dağılımına bakalım:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 265

Cumhuriyet Halk Partisi: 129

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57

Milliyetçi Hareket Partisi: 49

İYİ Parti: 38

Saadet Partisi: 20

Demokrasi ve Atılım Partisi: 15

Bağımsız Milletvekili: 6

Hür Dava Partisi: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Demokrat Parti: 3

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokratik Sol Parti: 1

Toplam: 598

Anayasayı Meclis’te değiştirmek için 400, halk oylaması ile değiştirmek için 360 oy gerekli.

Cumhur İttifakı partileri AKP+MHP+HÜDA PAR toplamı: 318.

Erdoğan ve Bahçeli’ye en az net 42 milletvekilinin de desteği gerekli halk oylaması için.

Millet İttifakı’ndan kopan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile DEVA lideri Ali Babacan, “Yeni anayasa teklifi gelsin görelim” dediler.

İYİ Parti+DEVA toplamı 53 milletvekili ediyor.

Akşener ve Babacan onay verirlerse 371 oy ile anayasa halkoyuna sunulur.

Erdoğan, ‘son seçimim, final yapacağım’ diyor, Bahçeli karşı çıkıyor.

Şimdi gelelim yeni anayasada yer alacak hedeflere.

16 Nisan referandumu ile anayasanın yürütme, yargı ve yasama ile ilgili hükümleri değişti.

Geriye temel hak ve özgürlüklerle ilgili hükümler kaldı.

Erdoğan ve Bahçeli gerek siyasi gerek ekonomik krizi gündemden çıkartmak için kamuoyuna yeni anayasa sunabilirler.

Bizim muhalefet, iktidarın bu hedefine çok çabuk uyum gösterirler.

Peki, Erdoğan ve Bahçeli ucube Tek Adam Rejiminden vaz geçerler mi?

Parlamenter rejim tekrar uygulanmak istenir mi?

Bahçeli varken bence bu hedef Erdoğan için hayal olur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının da seçimle göreve gelmesi olur mu?

Evet olabilir.

Yüzde 50+1 değişir mi?

Bahçeli varken bence bu hedef de Erdoğan için hayal olur.

Anayasa Mahkemesi kapatılır mı?

Hayır kapatılmaz ama görevleri yasa ile kısıtlanabilir.

Yüce Divan yetkisi Yargıtay’a verilebilir.

Milletvekili seçilmesi için Can Atalay, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu için Anayasa Mahkemesi kararları bir daha yaşanmasın diye anayasaya ve seçim yasasına hükümler konabilir.

Yasaların meclisten çok hızlı geçmesi için anayasaya hüküm konabilir ve iç tüzük değişebilir.

Toplantı ve gösteri hakkı sınırlanabilir.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP’li Bahçeli’nin bu ve daha fazlası da olan yeni anayasa hayalleri gerçek olur mu?

CHP’nin yerel seçim zaferi ile kazandığı büyük başarı sonrası yeni anayasa hedefinin hayal olacağını sanıyorum.

Değerli okurlarım,

Mübarek Ramazan Bayramınızı yürekten kutluyor, ailelerinizle, sevdiklerinizle mutlu nice bayramlar diliyorum.

Kısa bir bayram izni nedeniyle 15 Nisan Pazartesi günü tekrar buluşmak üzere sağlıklı günler diliyorum.