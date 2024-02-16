Erdoğan ve Bahçeli’nin yeni yüksek yargı başkanları

Yüksek Yargı’da siyasi atamalar için düğmeye basıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresi 24 Mart 2024’te doluyor.

3. Ceza Daire Başkanı Muhsin Şentürk de Yargıtay Başkanı olacak.

Yargıtay kulislerinden aldığım bilgiye göre Şentürk AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adayı olarak Yargıtay üyelerini ziyaretlere başladı.

Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi’nin 2 ayrı Can Atalay kararına rağmen, anayasa ve yasaları umursamayan Yargıtay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı olarak Meclis’e gönderen kişi.

Erdoğan ve Bahçeli tarafından Şentürk’e mükafat olarak Yargıtay Başkanlığı vaat edilmiş.

Mevcut Başkan Mehmet Akarca 61 yaşında olduğu için yeniden aday olabilir ama Yargıtay kulislerinde seçilme şansının olmadığı vurgulanıyor.

Erdoğan’ın sözünü dinleyen hukukçuları terfi ettirdiği de yargı çevrelerinde çok iyi biliniyor.

Gelelim Anayasa Mahkemesi’ne.

Yasaya göre Anayasa Mahkemesi üyeleri en fazla 12 yıl ya da 65 yaşına kadar görev yapıyorlar.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan 20 Nisan 2012’de göreve başladığı için 20 Nisan 2024’te görevinden ayrılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, İrfan Fidan olacak.

Neden bu kadar iddialı söylediğime gelince şunu hatırlatayım.

Birincisi; 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyesi olup tek bir dosyaya bakmadan, 25 Ocak 2021’de Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyesi seçildi.

İkincisi;

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya için şüpheli 16 polis memuru hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararına imza attı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) oy birliği ile hak ihlali kararı verdi.

Berkin Elvan için yapılan eylemde polisin darp ettiği Şadiye Dilan Doğan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyeti için Fidan, takipsizlik verdi.

AYM, “Eziyet yasağının ihlal edildiğine” oy birliği ile karar vererek, Doğan’a 40 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Bu hukuksuzluklara imza atan İrfan Fidan, Erdoğan tarafından AYM üyesi yapılarak mükafatlandırıldı.

Fidan şimdi başkan seçilme aşamasında

Üçüncüsü; 2 Şubat 2023’te yapılan Anayasa Mahkemesi’ndeki başkanlık seçiminde Zühtü Arslan 8, İrfan Fidan ise 5 oy aldı.

Arslan’a oy veren 3 üye Nisan’da AYM’den ayrılıyor.

Bu durumda Erdoğan’ın atayacağı 3 üyenin de Fidan’a oy vereceği aşikâr.

Yüksek Askerî Şûra Erdoğan tarafından Yüksek Sivil Şûra oldu.

Bağımsız ve tarafsız Yüksek Yargı da anlaşılan o ki;

Bağımlı ve taraflı Yüksek Yargı olacak.