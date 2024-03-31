Erdoğan ve İmamoğlu seçim kabininde ne kadar kaldı ?

Ayşe Memiş
Erdoğan ve İmamoğlu seçim kabininde ne kadar kaldı ?
Aylardır merakla beklenen yerel seçim günü nihayet geldi çattı. Gözlerin çevrildiği İstanbul’da seçim sonuçlarını herkes merakla beklerken sosyal medyada yayılan bir detay dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kabininde ne kadar süre geçirdiği ortaya çıktı.

3 aylık yerel seçim atmosferi bu sabah sandıkla buluştu. Aylardır siyasi tartışmaların, vaatlerin havada uçuştuğu yerel seçim havası bu sabah doğu bölgesinde saat 07.00, batı bölgesinde ise 08.00 itibarı ile artık nihayetine erdi.

ZARF UZUNLUĞU

Özellikle İstanbul’da seçmen pusulasının uzunluğu vatandaşlara zor anlar yaşattı. 1 metereye yakın oy pusulası yüzünden kabin alanına giren vatandaşlar kabinde uzun vakitler geçirdi. Sosyal medyada da oldukça konuşulan seçimin bu detayı yer yer komik yorumların yapılmasına da neden oldu.

ERDOĞAN VE İMAMOĞLU NE KADAR KALDI?

Sosyal medyada Con Sınov kullanıcı adını kullanan bir vatandaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy kabininde ne kadar kaldıklarını dakika tutarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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Con Sınov’un sosyal medya açıklaması şu şekilde:

Oy kullanırken kabinde bekleme süresi:

Ekrem İmamoğlu: 1 dakika 30 saniye

Recep Tayyip Erdoğan: 4 dakika 20 saniye

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