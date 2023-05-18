Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ilk turda en çok hangi ülkelerden oy aldıkları ortaya çıktı.
Editör: Ayşe Memiş
Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa gitti ama ilk turdan sonuç çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde yarışacak.
İlk turda Erdoğan yüzde 49.52 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı.
Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında en fazla oy aldıkları ülkeleri ve oy oranları açıklandı.
Doğru Veri’nin paylaştığı bilgilere göre, Erdoğan'ın yurt dışında en fazla Lübnan'dan oy aldığı görülürken Kılıçdaroğlu'nun ise en fazla oyu Estonya'dan aldığı görülüyor.
İşte Kılıçdaroğlu’nun listesi:
Estonya: Yüzde 91.53
Portekiz: Yüzde 91.39
Çekya: Yüzde 87.28
İrlanda: Yüzde 86.74
Polonya: Yüzde 85.28
Yeni Zelanda: Yüzde 84.13
İspanya: Yüzde 82.06
Litvanya: Yüzde 80. 86
ABD: Yüzde 80.41
İşte Erdoğan’ın listesi:
Lübnan: Yüzde 95.44
Ürdün: Yüzde 88.64
Mısır: Yüzde 76.20
Suudi Arabistan: Yüzde 73.62
Belçika: Yüzde 72.31
Avusturya: Yüzde 71.96
Hollanda: Yüzde 68.41
Pakistan: Yüzde 67.62