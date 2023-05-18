Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ilk turda en çok hangi ülkelerden oy aldıkları ortaya çıktı.

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 1

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa gitti ama ilk turdan sonuç çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde yarışacak.

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 2

İlk turda Erdoğan yüzde 49.52 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı.

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 3

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında en fazla oy aldıkları ülkeleri ve oy oranları açıklandı.

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 4

Doğru Veri’nin paylaştığı bilgilere göre, Erdoğan'ın yurt dışında en fazla Lübnan'dan oy aldığı görülürken Kılıçdaroğlu'nun ise en fazla oyu Estonya'dan aldığı görülüyor.

İşte Kılıçdaroğlu’nun listesi:

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 5

Estonya: Yüzde 91.53

Portekiz: Yüzde 91.39

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 6

Çekya: Yüzde 87.28

İrlanda: Yüzde 86.74

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 7

Polonya: Yüzde 85.28

Yeni Zelanda: Yüzde 84.13

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 8

İspanya: Yüzde 82.06

Litvanya: Yüzde 80. 86

ABD: Yüzde 80.41

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 9

İşte Erdoğan’ın listesi:

Lübnan: Yüzde 95.44

Ürdün: Yüzde 88.64

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 10

Mısır: Yüzde 76.20

Suudi Arabistan: Yüzde 73.62

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 11

Belçika: Yüzde 72.31

Avusturya: Yüzde 71.96

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 12

Hollanda: Yüzde 68.41

Pakistan: Yüzde 67.62

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 13
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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste 14
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