Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' paylaşımı: Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' paylaşımı: Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, "Dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. #19Mayıs kutlu olsun!"

İlgili Haberler
Kurtuluş destanının ilk adımı: 19 Mayıs
Hangi gemide olursanız olsun özgürlüğünüzü Bandırma Vapuru'na borçlusunuz. 19 Mayıs kutlu olsun
Son Dakika - Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Ünlü anketçi Özer Sencar eleştirilere yanıt verdi. Yaptığı ankette Kılıçdaroğlu önde çıkmıştı
Dünya basını böyle gördü: Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesinde 'tavrını sertleştiriyor'
Kılıçdaroğlu’nun sığınmacıları göndereceğiz demesine kızan İngiliz ekonomiste Özgür Demirtaş kapak yaptı
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste
İngilizleri Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan korkusu sardı. Sığınmacılar gönderilmesin diye Erdoğan'a sarıldılar
Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı Dünya
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı Güncel
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı