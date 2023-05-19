Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' paylaşımı: Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, "Dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. #19Mayıs kutlu olsun!"