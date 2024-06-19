Erdoğan ve Paşinyan telefon görüşmesi yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan ve Paşinyan telefon görüşmesi yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, 18 Haziran'da gerçekleşen bu görüşmede, iki lider bayram tebriklerini karşılıklı olarak ifade etti. Erdoğan, Paşinyan'a Kurban Bayramı için iyi dileklerini sunarken, Paşinyan da yaklaşan Vardavar-Hz.İsa’nın Başkalaşımı Bayramı için Erdoğan'ı tebrik etti.

Ayrıca, Erdoğan, Ermenistan'ın kuzeyinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Paşinyan'a taziyelerini iletti. İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin şartsız şurtsuz normalleştirilmesi konusundaki kararlılıkları vurgulandı. Özel temsilciler aracılığıyla yürütülen görüşmelerin devamının önemi üzerinde duruldu ve bugüne dek varılan mutabakatlar teyit edildi. Erdoğan ve Paşinyan, iki ülke arasındaki üst düzey diyalogdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

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