Erdoğan ve Zelenskiy, Tahıl Koridoru Anlaşması için görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 1,5 yılı geride bıraktığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta milyonlarca Ukraynalının ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı dikkate alındığında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması büyük önem taşıyor.

Tahıl koridoru, Türkiye'nin etkin ve başarılı iş birliğiyle uzatıldı. Ancak süresi dolan anlaşma için Kremlin'den dünyayı sarsan bir açıklama geldi ve Rusya, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan anlaşmayı uzatmayacağını ilan etti. Bu karar, dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişiminin riske girmesine neden oldu ve gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin çözümü için diplomaside yoğun bir çaba harcıyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi de bu çabaların bir parçası oldu. Görüşme, Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleşti ve liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunda süren çabalar ve diplomasideki mekik dokumalar, dünya çapındaki tahıl erişiminin devam etmesi ve krizin çözüme kavuşturulması için önemli bir adım olarak görülüyor.